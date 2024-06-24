73-річну принцесу Анну госпіталізували після нещасного випадку: що могло статися

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Сестра короля Великої Британії Чарльза, 73-річна принцеса Анна опинилася у лікарні. Тривожну новину повідомили представники Букінгемського палацу, запевнивши, що життю Її Високості ніщо не загрожує.

Нещасний випадок із Анною стався в її заміському маєтку 23-го червня.

"Принцеса зазнала легких травм та отримала струс внаслідок інциденту в маєтку Гетскомб-парк учора ввечері", - говориться в заяві палацу, опублікованій 24-го червня, яку цитує People.

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73-річна Анна - одна з найулюбленіших британцями королівських осіб Фото Getty Images

"Її Королівська Високість перебуває в лікарні Southmead, що в Брістолі, що є запобіжним заходом з метою спостереження, очікується її повне та швидке одужання", - зазначила пресслужба палацу.

Повідомляється, що короля поінформували про стан сестри і він, як і вся родина, шле Анні найдобріші побажання.

"За порадою лікарів заходи за участю Її Королівської Високості будуть відкладені. Її Королівська Високість приносить вибачення всім, кому це створює незручність або розчаровує", - повідомив речник палацу The Guardian, додавши, що принцеса, на жаль, не зможе бути присутня й на державному бенкеті 25-го червня.

Який саме "інцидент" відправив на лікарняне ліжко Анну, палац не уточнив. Проте Sky News стало відомо, що принцесу міг збити з ніг кінь. До Гетскомб-парку того вечора приїздили служби екстреної допомоги.

Сестра короля Чарльза перебуває в лікарні Фото Getty Images

Як відомо, принцеса Анна - досвідчена вершниця. В 1976-му вона виступала на Олімпіаді в Монреалі. 15-го червня Її Високість брала участь у параді Trooping the Colour. Як і щороку, вона їхала верхи.

Нагадаємо, покійна королева Єлизавета ще в віці 94 років не відмовляла собі в задоволенні покататися на коні.