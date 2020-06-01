У хустині та зручних штанцях: 94-річна королева Єлизавета катається верхи на поні

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ ще в березні перебралася до Віндзорського палацу, щоби вберегтися від коронавірусу. Але вибити з сідла 94-річну монархиню не під силу жодній пандемії - в прямому та переносному сенсі.

Палац оприлюднив свіжі фото Єлизавети, зроблені під час її прогулянки верхи. Королева каталася у парку на фелл-поні, якого звати Ферн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 31 Май 2020 в 2:30 PDT

Як відомо, Її Величність обожнює перегони та розводить коней, які іноді виборюють для неї великі призи.

Нагадаємо, майже все своє життя Єлизавета тримає собак порід коргі та доргі.

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