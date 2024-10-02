"Серйозно проводимо медовий місяць": Ребел Вілсон показалася в Парижі з новоспеченою дружиною
Австралійська акторка Ребел Вілсон та її дружина Рамона Агрума, відсвяткувавши днями своє одруження в Італії, гайнули на медовий місяць до Франції.
Там жіночки не лише насолоджуються одна одною та смачною їжею, а й вибралися на Паризький тиждень моди.
"Серйозно проводимо медовий місяць", - написала Ребел у Instagram, запостивши фотодобірку.
До речі, обраниця акторки теж дотична до моди: має свій бренд одягу Lemon Limon.
Нагадаємо, Ребел із Рамоною, перш ніж познайомитися особисто, декілька тижнів спілкувалися телефоном. Подружжя виховує доньку Ройсі від сурогатної матері.
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