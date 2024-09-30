Обидві наречені в білих сукнях: Ребел Вілсон опублікувала фото зі свого весілля з коханою

Ребел Вілсон та її обраниця стали дружинами Фото з Instagram Вілсон

Австралійська акторка Ребел Вілсон та її кохана жінка Рамона Агрума 28-го вересня побралися після кількох років стосунків.

Фото з весілля, яке пара відгуляла на Сардинії, вони опублікували у Instagram.

І 44-річна Ребел, і 40-річна Рамона для свого великого дня обрали пишні білі весільні сукні від іспанського бренду Pronovias.

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Нагадаємо, влітку 2022-го року Вілсон, яка до того зустрічалася з чоловіками, здійснила камінгаут та оголосила про стосунки з Агрумою. Пара виховує доньку Ройс Ліліан, яку для Ребел виносила сурогатна мати. Дівчинці в листопаді виповниться 2 роки.







