Обидві наречені в білих сукнях: Ребел Вілсон опублікувала фото зі свого весілля з коханою

Марія Ткаченко 30 вересня, 17:30
Ребел Вілсон

Ребел Вілсон та її обраниця стали дружинами

Фото з Instagram Вілсон

Австралійська акторка Ребел Вілсон та її кохана жінка Рамона Агрума 28-го вересня побралися після кількох років стосунків.

Фото з весілля, яке пара відгуляла на Сардинії, вони опублікували у Instagram.

І 44-річна Ребел, і 40-річна Рамона для свого великого дня обрали пишні білі весільні сукні від іспанського бренду Pronovias.


Ребел Вілсон і її весілля

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Фото rossini_photography
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Нагадаємо, влітку 2022-го року Вілсон, яка до того зустрічалася з чоловіками, здійснила камінгаут та оголосила про стосунки з Агрумою. Пара виховує доньку Ройс Ліліан, яку для Ребел виносила сурогатна мати. Дівчинці в листопаді виповниться 2 роки.

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