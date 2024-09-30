Обидві наречені в білих сукнях: Ребел Вілсон опублікувала фото зі свого весілля з коханою
Австралійська акторка Ребел Вілсон та її кохана жінка Рамона Агрума 28-го вересня побралися після кількох років стосунків.
Фото з весілля, яке пара відгуляла на Сардинії, вони опублікували у Instagram.
І 44-річна Ребел, і 40-річна Рамона для свого великого дня обрали пишні білі весільні сукні від іспанського бренду Pronovias.
Нагадаємо, влітку 2022-го року Вілсон, яка до того зустрічалася з чоловіками, здійснила камінгаут та оголосила про стосунки з Агрумою. Пара виховує доньку Ройс Ліліан, яку для Ребел виносила сурогатна мати. Дівчинці в листопаді виповниться 2 роки.
Крістен Стюарт, кузен Єлизавети II та член клану Кардашян: 5 найвідоміших камінг-аутів серед зірок
"Через стрес": Ребел Вілсон, яка була схудла на понад 35 кіло, зізналася, що знову набрала вагу
У день народження зіркової мами: 33-річна донька Меріл Стріп здійснила камінгаут та представила свою кохану
"Моє серце наповнене коханням": донька Мозгової здійснила камінг-аут та пристрасно поцілувалася з коханою. Відео