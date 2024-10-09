Наче молодята: 75-річний Річард Гір із дружиною замилували ніжністю на парадному хіднику

Марія Ткаченко 9 жовтня, 13:00
Річард Гір та його дружина
Фото Getty Images

75-річний американський актор Річард Гір та його 41-річна дружина Алехандра Сілва 8-го жовтня відвідали кінопоказ у рамках Zurich Film Festival.

Пара охоче позувала фотографам на парадному хіднику та, складалося враження, просто не могла відірватися одне від одного.

Алехандра Сілва і Річард Гір

Гір і Сілва були захоплені одне одним

Фото Getty Images

Річард Гір і його третя дружина

75-річний актор по вуха закоханий у свою Алехандру

Фото Getty Images

Нагадаємо, Річард і Алехандра взяли шлюб у 2018-му році. Тоді кінозірка зізнавався, що "вмирає від кохання", і, схоже, нічого відтоді не змінилося. Подружжя виховує двох спільних синів і сина Сілви від попереднього шлюбу.

Актор Річард Гір

Річард Гір із дружиною відвідали показ документального фільму "Мудрість щастя" про Далай Ламу

Фото Getty Images

Як відомо, Алехандра - третя дружина Річарда. Першою була супермодель Сінді Кроуфорд, а другою - акторка Кері Ловелл, від якої він має сина Гомера.

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