Виростила собі подружку: Візерспун та її донька посиділи з келишками білого в паризькому барі

Марія Ткаченко 30 січня, 15:00

Донька американської акторки Різ Візерспун, Ава Елізабет Філіпп із кожним роком стає більш схожа на свою зіркову матусю.

Виглядаючи мов сестри-близнючки, кралечки-білявки, схоже, ще і ладнають мов найкращі подружки.

47-річна Різ та 24-річна Ава разом з'їздили в Париж на Тиждень моди, де відвідали показ Fendi. А ще побалували себе білим винцем у барі та зробили фото для Instagram.

Ава та Різ добре провели час у Парижі

Ава та Різ добре провели час у Парижі

Фото з Instagram Візерспун

Візерспун дуже тішить, коли її плутають із дочкою

Візерспун дуже тішить, коли її плутають із дочкою

Якби не попереднє фото, то і не вгадаєш, Різ це чи Ава

Якби не попереднє фото, то і не вгадаєш, Різ це чи Ава

Дівчата на показі Fendi

Дівчата на показі Fendi

Розлученій Різ нещодавно приписали роман із відомим (і теж розлученим актором), але ні

Розлученій Різ нещодавно приписали роман із відомим (і теж розлученим актором), але ні

Акторка на моді була в зухвалому міні

Акторка на моді була в зухвалому міні

Нагадаємо, Візерспун у 2017-му році яскраво представила доню вищому світові: Ава, якій тоді було 18, стала учасницею паризького Балу дебютанток.

Як відомо, від Раяна Філіппа в Різ також є 20-річний син Дікон, а від другого шлюбу, з Джимом Тотом - 11-річний син Теннессі.

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