Виростила собі подружку: Візерспун та її донька посиділи з келишками білого в паризькому барі
Донька американської акторки Різ Візерспун, Ава Елізабет Філіпп із кожним роком стає більш схожа на свою зіркову матусю.
Виглядаючи мов сестри-близнючки, кралечки-білявки, схоже, ще і ладнають мов найкращі подружки.
47-річна Різ та 24-річна Ава разом з'їздили в Париж на Тиждень моди, де відвідали показ Fendi. А ще побалували себе білим винцем у барі та зробили фото для Instagram.
Нагадаємо, Візерспун у 2017-му році яскраво представила доню вищому світові: Ава, якій тоді було 18, стала учасницею паризького Балу дебютанток.
Як відомо, від Раяна Філіппа в Різ також є 20-річний син Дікон, а від другого шлюбу, з Джимом Тотом - 11-річний син Теннессі.
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