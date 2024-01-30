Виростила собі подружку: Візерспун та її донька посиділи з келишками білого в паризькому барі

Донька американської акторки Різ Візерспун, Ава Елізабет Філіпп із кожним роком стає більш схожа на свою зіркову матусю.

Виглядаючи мов сестри-близнючки, кралечки-білявки, схоже, ще і ладнають мов найкращі подружки.

47-річна Різ та 24-річна Ава разом з'їздили в Париж на Тиждень моди, де відвідали показ Fendi. А ще побалували себе білим винцем у барі та зробили фото для Instagram.

Ава та Різ добре провели час у Парижі Фото з Instagram Візерспун

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Візерспун дуже тішить, коли її плутають із дочкою

Якби не попереднє фото, то і не вгадаєш, Різ це чи Ава

Дівчата на показі Fendi

Розлученій Різ нещодавно приписали роман із відомим (і теж розлученим актором), але ні

Акторка на моді була в зухвалому міні

Нагадаємо, Візерспун у 2017-му році яскраво представила доню вищому світові: Ава, якій тоді було 18, стала учасницею паризького Балу дебютанток.

Як відомо, від Раяна Філіппа в Різ також є 20-річний син Дікон, а від другого шлюбу, з Джимом Тотом - 11-річний син Теннессі.



