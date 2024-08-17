Представник Дакоти Джонсон прокоментував чутки про її розставання з фронтменом Coldplay

Днями почали ширитися чутки, що американська акторка Дакота Джонсон розходиться зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном після 7 років стосунків. Однак це не відповідає дійсності.

Саме так стверджує представник акторки, пише видання AceShowbiz.

Фото Getty Images

За його словами, пара досі щаслива разом.

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"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Вони щасливі разом", - сказав він.

До речі, востаннє зірок бачили разом у лютому, коли вони подорожували до Мексики. А у березні цього року пара заручилася.

фото з Instagram Coldplay

Нагадаємо, Дакота Джонсон та Кріс Мартін не люблять афішувати свої стосунки. Пара разом з 2017 року та навіть зробила однакові тату.

Як відомо, раніше Мартін був одружений з акторкою Гвінет Пелтроу. У них є двоє спільних дітей.