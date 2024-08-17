Представник Дакоти Джонсон прокоментував чутки про її розставання з фронтменом Coldplay

Юлія Леськова 17 серпня, 10:24

Днями почали ширитися чутки, що американська акторка Дакота Джонсон розходиться зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном після 7 років стосунків. Однак це не відповідає дійсності.

Саме так стверджує представник акторки, пише видання AceShowbiz.

Дакота Джонсон позує для фото
Фото Getty Images

За його словами, пара досі щаслива разом.


"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Вони щасливі разом", - сказав він.

До речі, востаннє зірок бачили разом у лютому, коли вони подорожували до Мексики. А у березні цього року пара заручилася.

Кріс Мартін позує для фото
фото з Instagram Coldplay

Нагадаємо, Дакота Джонсон та Кріс Мартін не люблять афішувати свої стосунки. Пара разом з 2017 року та навіть зробила однакові тату.

Як відомо, раніше Мартін був одружений з акторкою Гвінет Пелтроу. У них є двоє спільних дітей.

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