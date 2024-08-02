Сара Джессіка Паркер у Парижі попозувала з чоловіком та всіма дітьми для рідкісного фото

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Американська акторка Сара Джессіка Паркер із чоловіком Меттью Бродеріком та дітьми - Джеймсом, Табітою і Маріон Лореттою з'їздили до Парижа, щоби на власні очі побачити Олімпійські ігри.

На згадку про це сімейка вряди-годи сфотографувалася в повному складі.

Цією світлиною, а ще селфі з татом на тлі Ейфелевої вежі, поділився в Instagram 21-річний Джеймс.

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Джеймс поділився новим сімейним фото Фото з Instagram Бродеріка

Мама Сара Джессіка відмовилася селфитися?

А от сестри - завжди за!

Нагадаємо, Сара Джессіка і Меттью одружені вже 27 років. Їхнім донькам-двійнятам, яких виносила сурогатна мати, вже 15.







