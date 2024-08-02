Сара Джессіка Паркер у Парижі попозувала з чоловіком та всіма дітьми для рідкісного фото
Американська акторка Сара Джессіка Паркер із чоловіком Меттью Бродеріком та дітьми - Джеймсом, Табітою і Маріон Лореттою з'їздили до Парижа, щоби на власні очі побачити Олімпійські ігри.
На згадку про це сімейка вряди-годи сфотографувалася в повному складі.
Цією світлиною, а ще селфі з татом на тлі Ейфелевої вежі, поділився в Instagram 21-річний Джеймс.
Нагадаємо, Сара Джессіка і Меттью одружені вже 27 років. Їхнім донькам-двійнятам, яких виносила сурогатна мати, вже 15.
Від 1980-их і дотепер: як змінювався неповторний стиль Сари Джессіки Паркер. ФОТО
"Просто та ефективно": Сара Джессіка Паркер розказала, як доглядає за обличчям і чому відмовляється від ботоксу
Скромність у "Сексі", роман-фіаско з Кеннеді та чорна весільна сукня: цікаві факти з життя Сари Джессіки Паркер
"Моя бабця таким каструлю накривала": Сара Джессіка Паркер епатувала підписників екстравагантним мегакапелюхом