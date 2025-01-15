Селін Діон у річницю смерті чоловіка показала рідкісне фото з трьома синами
56-річна канадська співачка Селін Діон вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка Рене Анджеліла, який помер від раку у 2016-му році.
У мережі зірка запостила фото з трьома синами та присвятила коханому зворушливі слова.
"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев’ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твою присутність, Рене-Чарльз, Едді, Нельсон і я. Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я шаную тебе і я завжди сумуватиму за тобою, mon amour…. ми тебе любимо", - написала Діон.
Нагадаємо, Рене Анджеліл пішов з життя у 73 роки після тривалої боротьби з раком горла. Після його смерті Селін Діон казала, що дух чоловіка навідує її щодня.
Сама співачка, як відомо, страждає від невиліковної хвороби, яка вплинула на її співочу кар'єру.
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