Селін Діон у річницю смерті чоловіка показала рідкісне фото з трьома синами

Діон і Анджеліл були разом майже 30 років Фото з Instagram

56-річна канадська співачка Селін Діон вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка Рене Анджеліла, який помер від раку у 2016-му році.

У мережі зірка запостила фото з трьома синами та присвятила коханому зворушливі слова.

"Рене, ми не можемо повірити, що тебе немає вже дев’ять років. Не минає жодного дня, щоб ми не відчували твою присутність, Рене-Чарльз, Едді, Нельсон і я. Ти був моїм найбільшим чемпіоном, моїм партнером і тим, хто завжди бачив у мені найкраще. Я шаную тебе і я завжди сумуватиму за тобою, mon amour…. ми тебе любимо", - написала Діон.

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У шлюбі Селін народила трьох синів - Рене-Чарльза (по центру) та двійнят Едді і Нельсона

Нагадаємо, Рене Анджеліл пішов з життя у 73 роки після тривалої боротьби з раком горла. Після його смерті Селін Діон казала, що дух чоловіка навідує її щодня.

Сама співачка, як відомо, страждає від невиліковної хвороби, яка вплинула на її співочу кар'єру.