Уперше за час своєї важкої хвороби: Селін Діон зворушила виступом на відкритті Олімпійських ігор. Відео

Канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, вперше за довгий час заспівала на сцені. Вона виступила на грандіозному відкритті літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Як пише французьке видання LadBible, виступ Селін відбувся у підніжжі Ейфелевої вежі одразу після запалення олімпійського вогню. Вона виконала французьку легендарну композицію Едіт Піаф – "L’Hymne à l’amour".

Селін була одягнута у розкішну білу сукню, розшиту стразами Фото з Instgaram Олімпійських ігор

У своєму Instagram Діон написала, що була щаслива виступити у її улюбленому місті.

"Для мене велика честь виступати сьогодні ввечері на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі, і я дуже щаслива повернутися в одне з моїх улюблених міст! Я рада, що змогла відзначати дивовижних спортсменів з усіма їхніми історіями жертовності та рішучості, болю та наполегливості", - зазначила Селін.

До речі, багато людей вважають, що виступ Діон врятував "провальну" церемонію відкриття Олімпійських ігор Фото з Instagram Олімпійських ігор

У мережі прихильники співачки були зворушені її поверненням на сцену. Користувачі соцмереж писали:

"Тріумф для вічної Селін Діон", "Роками вона чекала цього моменту. Ласкаво просимо додому, Селін".

До речі, востаннє Селін Діон виступала наживо в Лондоні 2019 року. Тоді вона виконала пісню "My Heart Will Go On".

Після того, як їй у 2022 році діагностували синдром ригідної людини, вона на сцену не виходила, проте заявляла, що збирається подолати хворобу і продовжити співати.

Нагадаємо, якось Селін розповідала про свої симптоми. Вона зізналася, що це відчувається так, ніби її хтось душить.