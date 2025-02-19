Дружина з 2-річним сином підтримали Сенцова на прем'єрі його фільму. Фото
18-го лютого в Будинку кіно відбувся прем’єрний показ документального фільму Олега Сенцова "Реал".
В унікальній стрічці показано війну очима її безпосередніх учасників.
На показ завітали гості і найближче оточення режисера і захисника України: родина, колеги, друзі і побратими.
"Найбільш незламний дух суперлюдини живе в смертному тілі і фільм "Реал" саме про це. А ще — про чесність сирої землі окопу, яка для багатьох стає прихистком: тимчасовим або передчасно вічним. Про звук, що стає орієнтиром усього. Про голос у рації, який раптово зникає — і ти все розумієш без слів", - пише дружина Сенцова, юристка Вероніка Вельч.
Нагадаємо, Олег із Веронікою побралися влітку 2022-го. Для режисера і його коханої це другий шлюб. У грудні 2022-го на світ з'явився Дем'ян, який народився у Сполучених Штатах.
Як відомо, у 48-річного Сенцова є ще троє дітей - дочка і син від першого шлюбу та позашлюбна донька від журналістки Юлії Бабич.
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