Дружина з 2-річним сином підтримали Сенцова на прем'єрі його фільму. Фото

18-го лютого в Будинку кіно відбувся прем’єрний показ документального фільму Олега Сенцова "Реал".

В унікальній стрічці показано війну очима її безпосередніх учасників.

На показ завітали гості і найближче оточення режисера і захисника України: родина, колеги, друзі і побратими.

А ще — про чесність сирої землі окопу, яка для багатьох стає прихистком: тимчасовим або передчасно вічним. Про звук, що стає орієнтиром усього. Про голос у рації, який раптово зникає — і ти все розумієш без слів", - пише дружина Сенцова "Найбільш незламний дух суперлюдини живе в смертному тілі і фільм "Реал" саме про це., юристка Вероніка Вельч.

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Олег з Веронікою і її сином від першого шлюбу Левом та їхнім спільним 2-річним хлопчиком Дем'яном Фото: Анастасія Телікова, Сергій Сівяков

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Нагадаємо, Олег із Веронікою побралися влітку 2022-го. Для режисера і його коханої це другий шлюб. У грудні 2022-го на світ з'явився Дем'ян, який народився у Сполучених Штатах.

Як відомо, у 48-річного Сенцова є ще троє дітей - дочка і син від першого шлюбу та позашлюбна донька від журналістки Юлії Бабич.