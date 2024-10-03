"Найкращий старший брат": Притула привітав сина з 16-річчям і показав фото
Ексшоумен та волонтер Сергій Притула зворушливо привітав старшого зі своїх дітей, сина Дмитра із 16-річчям.
Побажанням та фото з первістком він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Дмитру сьогодні 16. Геть зовсім дорослий став. Надійніший. Відповідальніший. Із ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби був чемпіонат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам. Аби здоровий був і не розгубив, а примножив все найкраще, що є у твоєму великому серці! З Днем народження, сину! Вітаємо і міцно обіймаємо! З любовʼю, усі Притули світу + технічний відділ фонду", – йдеться у привітанні Сергія.
Як відомо, Дмитро – син Притули від першого шлюбу. У другому шлюбі в нього також народилося дві доньки.
Нагадаємо, нещодавно Притула розкрив обіцянку, дану дружиною. Мовляв, що вона погодиться зробити після перемоги.
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