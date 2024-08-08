Два шлюби і троє дітей: історія кохання Сергія Притули та його дружини Катерини

Сергій Притула та його дружина Катерина. Її сестра Світлана одружена з Віталієм Хомутинніком - ексрегіоналом та колишнім депутатом Верховної Ради Фото: Instagram

43-річний Сергій Притула здобув широку популярність завдяки роботі в програмі "Підйом", яка виходила на Новому каналі. А також гумористичному шоу "Вар'яти", де він був керівником. Сьогодні він зосереджений на волонтерстві, яке розпочав ще у 2014 році, а також започаткував Притула фонд для підтримки українських військових.

Про своє особисте життя чоловік говорить мало. Але в його біографії є дві дружини та троє дітей. ТаблоID розповість, чому розпалися перші офіційні стосунки Сергія Притули. Коли виникли почуття до теперішньої дружини Катерини? Та як він виховує свої дітей? Про все це читайте у матеріалі.

Перший шлюб не був помилкою

Першою обраницею Сергія Притули стала Юлія Андрійчук, з якою він познайомився у 2007 році у Тернополі. Досить швидко пара побралася. У 2008 році в них народився син-первісток Дмитро.

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Син Сергія Притули Дмитро та його перша дружина Юлія Фото: Instagram

Чоловік не називає себе хорошим батьком. Він багато чого пропустив у перші роки життя сина.

"Мені боляче чути, коли дитина каже, що йому сумно, коли мене немає. Бо мені так само було прикро, бо я не пам’ятав, як там пупчик відпадав, як прорізався перший зуб, перше слово. Я не те що не пам’ятав, я не бачив цього, бо я був на зйомках або з концертами на гастролях. Треба віддати належне Юлі, яка нівелювала ті моменти. В неї була мантра: у тебе найкращий тато", - розповідав Сергій.

Попри це перший шлюб тоді ще шоумена доволі швидко почав давати тріщину. Притула майже ніколи не говорив про причини розриву з Юлією, бо на його думку – це нікого не має цікавити.

"У нас з Юлею був непростий момент. Ми зробили останню спробу зберегти те, що в нас було, але… Була одна сім’я. Вона в силу тих чи інших причин перестала існувати", - зізнавався він в розмові з Машею Єфросиніною.

Притула досить важко переживав розрив із дружиною Скріншот

"Не знаю, який мужчина може легко і спокійно переживати розрив із жінкою, з якою провів декілька хороших років життя. Тим більше народилася дитина", - пояснював він.

Однак чоловік не називає свій перший шлюб помилкою.

"Насправді помилкою було те, що не було знайдено бажання всередині один одного недопустити до тієї ситуації, коли вже межу було пройдено", - зазначав Притула.

На диво, але малий Дмитро досить виважено прийняв рішення батьків. В одній із розмов із батьком він навіть відверто сказав, мовляв, добре, що ті розлучилися і тепер повсякчас не сваряться.

Сергій зумів налагодити комунікацію із новим чоловіком Юлії. А Дмитро потоваришував із Катериною – другою дружиною Притули.

Усі діти Притули разом Фото: Instagram

"Син нормально сприйняв розлучення. Він і Катя стали друзями. Вона стала для нього авторитетом. Він боїться розчарувати мене, бо знає, що буде покарання. Також він боїться розчарувати і Катю. Вона може так на нього подивитися, що дитина стає шовкова", - розповідав він.

"Істеричкою був я"

Катерина Сопельник – друга офіційна дружина Сергія Притули. Вона родом із Донецька. Пара познайомилася під час роботи на Новому каналі. Катя спочатку була адміністратором і вражала своїми організаторськими здібностями.

Друга дружина Притула Катерина Фото: Instagram

Коли Притула почав займатися "Вар’ятами", він запросив Катю допомогти йому із розкруткою, як гарного менеджера.

"З Катею ми були знайомі, коли я був попередньо одружений. Але більш ніж робочі стосунки нас не пов’язували. Вона працювала адміном, потім продюсером у "Підйомі". Коли я запускав "Вар’яти", вона була неабияк корисна", - пригадував Притула.

Однак Катерині довелося розпрощатися із роботою в шоу, коли вона стала дружиною Сергія.

"Не було такого моменту, коли я сів і сказав собі: все, ця жінка обов’язково має бути моєю дружиною", - зізнавався він.

Біографія Сергія Притули поповнилася ще на один шлюб Фото: Instagram

Пара одружилася влітку 2015 року і зібрала на гучне святкування найближчих друзів та рідних.

"Ми сильно готувалися до цієї події. В нашій сім’ї під час підготовки істеричкою був я. В мене якийсь такий страх був", - зізнавався Притула.

Притула Сергій та його друга дружина Катерина Фото: Instagram

Страх, бо він провів не одну сотню весіль, як ведучий. Він пригадував, що завжди говорив головну мантру молодятам: це їхнє свято і комфортно має бути в першу чергу їм. Натомість на своєму весіллі молодята піклувалися про комфорт для гостей.

"Хотілося, щоб було приємно всім. Я хотів, щоб усім було весело, як нам", - пояснював той.

Катерина назвала весілля найкращим днем Фото: Instagram

Зазначимо, що до весілля Сергій та Катерина не афішували свої стосунки. Сама церемонія була таємною, про яку знали лише запрошені, і пройшла вона у Львові. Одним із ведучих був колега Притули Олександр Педан.

Виховання трьох дітей

Перше, що дружина Катерина зробила після одруження, внесла у щільний робочий графік Сергія пункт про родину. І ще більше він став актуальний після народження дітей.

Уся сім'я Сергія Притули очікувала на появу другої донечки Фото: Instagram

У шлюбі з Катериною у Притули народилося дві доньки – Соломія та Стефанія. Тоді, будучи батьком трьох, чоловік відверто говорив, що "місія не виконана до кінця". Цікаво, що ім’я для другої дитини обирала саме Катерина.

"Це взагалі інший космос, інша планета, інший вимір. Тому що коли син ріс, це так само розпирало і я був щасливий, але дівчинка якась інакша, особлива. Я ніколи не думав, що у віці 36 років в мені буде ще стільки ніжності. Я думав, що я старий і зморщений, борода сива робиться. А вона лазить по тобі, мацає і ти просто перетворюєшся на пластилін", - розповідав Притула Катерині Осадчій про свої відчуття бути татком дівчинки.

У вихованні малечі Сергій та Катерина не ділилися на "доброго та злого поліцейського" і розділяли усі побутові обов’язки.

"У нас немає поняття головного і другорядного в сім’ї. Сім’я це все ж таки союз рівних і зацікавлених людей. Якщо ти любиш людину, то ти не мірятимешся хто головний, хто другорядний. Об’єктивно у дружини часу на сім’ю більше. Але якщо я раніше прийду з роботи, мені корона не впаде з голови порізати якийсь салат чи помити посуд. Немає поділу на чоловіче та жіноче. У нас рішення приймаються спільно. Бувають негативні емоції, буває конфлікт – хтось десь був без настрою, але ми сідаємо і говоримо", - розповідав він Славі Дьоміну.

Повномасштабне вторгнення розділило родину Притули, як і тисячі українських сімей. У грудні 2022 року Сергій розповідав, що вимушений був відправити дружину та дітей у безпечне місце. Кілометри та робота чоловіка давалися взнаки і виникали конфлікти. Однак вони навчилися говорити і вирішувати їх.

Нагадаємо, у липні старшій доньці Притули Соломії виповнилося 7 років. Сергій ніжно привітав доньку зі святом. А молодшій Стефанії у травні виповнилося вже 3 роки.