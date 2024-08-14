"Можливо, зроблю комусь боляче": Притула зізнався Єфросиніній, що не може собі дозволити під час війни

Притула і Єфросиніна про щастя, яке (не) на часі під час війни

43-річний волонтер і шоумен Сергій Притула поміркував про особисте щастя під час війни.

У розмові з Машею Єфросиніною він також пригадав, чому довгий час не постив фото з дітьми та чи дозволяє собі розслаблятися.

"Ще нещодавно я не постив фото своїх дітей у соцмережах (під час війни). Тому що я дуже переймався, як це може бути сприйнято суспільством. У багатьох дітей загинули батьки, у багатьох батьків загинули діти. А тут я раптом візьму і виставлю своє особисте приватне щастя, а воно в дітях, напоказ (і зроблю, можливо, комусь цим боляче). Бо "Притула може зі своїми дітьми погратися, а я вже зі своєю дитиною не зможу погратися". На цьому я себе так добив, що те, мабуть, буде однією з магістральних розмов з психоаналітиком чи психоаналітикинею", - пояснив Сергій.

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Притула також зізнався, що вже давно хоче поїхати в гори, однак не може собі цього дозволити.

"Я, наприклад, хочу поїхати в Карпати. Я не був в горах дуже давно. Дуже їх люблю, в мене є просто такі місця сили в Карпатах, куди я приїду на три дні і повертаюся Халком.

Думаю. От я зараз тут буду лежати на полонині, а хтось зніме мене на телефон, і потім скажуть: "Ви от донатите, а він замість того, щоб допомагати армії, валяється в горах", - припустив Сергій.

Це Сергій мріє, коли нарешті зможе подихати карпатським повітрям

Нагадаємо, від своєї першої дружини Юлії Сергій має сина Дмитра. А у другому шлюбі з Катериною у Притули народилося дві доньки – Соломія та Стефанія.

Раніше ТаблоID розказував, чому розпалися перші офіційні стосунки Сергія Притули, коли виникли почуття до теперішньої дружини Катерини та як він виховує свої дітей.