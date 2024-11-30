"Дякую, що завжди зі мною": Стерненко оголосив про заручини. Фото

Юлія Леськова 30 листопада, 15:38
Сергій Стерненко на фото
Фото з Instagram Сергія Стерненка

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко оголосив про заручини зі своєю коханою та показав спільні фото з нею.

Світлини він опублікував у своєму Instagram та Facebook.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - написав він.


Сергій Стерненко заручився

Сергій з коханою у Києві

Стерненко з нареченою

Судячи зо всього, обраницею Стерненка стала Наталя Усатенко, з якою він разом уже понад 5 років. Відомо, що вона працювала прессекретаркою колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун. Також її затримували під час протестів на захист Сергія Стерненка та допитували на судах щодо вбивства одного із нападників на волонтера. До речі, під час нападу поряд з Сергієм була і Наталя

Як відомо, Стерненко коментував, чому не перебуває на фронті. За його словами він як волонтер - більш ефективний для української армії.

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