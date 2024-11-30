"Дякую, що завжди зі мною": Стерненко оголосив про заручини. Фото
Український активіст та волонтер Сергій Стерненко оголосив про заручини зі своєю коханою та показав спільні фото з нею.
Світлини він опублікував у своєму Instagram та Facebook.
"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - написав він.
Як відомо, Стерненко коментував, чому не перебуває на фронті. За його словами він як волонтер - більш ефективний для української армії.
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