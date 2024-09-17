Пішла зі сцени: Шакіра обурилася фанатом, який намагався зняти відео з-під її сукні під час танцю

Неприємна ситуація трапилася під час виступу у Маямі фото з Instagram Шакіри

Колумбійська співачка Шакіра опинилася у неприємній ситуації. Під час виступу у нічному клубі в Маямі зірка піднялася на сцену, аби станцювати під одну з пісень. Коли артистка почала рухатися, фани довкола заходилися її знімати.

Як пише Page Six, в цей момент один з шанувальників співачки буцімто намагався зняти відео з-під її сукні. Коли Шак це помітила, то зробила зауваження фану і невдовзі покинула сцену.

У мережі користувачі вчинок фаната назвали "бридким" та "жахливим".

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Шак зробила зауваження присутньому глядачеві скрін з відео



скрін з відео

Цікаво, що представники нічного клубу, коментуючи ситуацію, заявили, що артистка насправді попросила припинити зйомку відео як такого. І зверталася до одного зі своєї команди. Сама Шакіра ніяк не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, конфлікти й непорозуміння з фанатами трапляються не лише у світових зірок. Нещодавно на концерті у Дніпрі співак Melovin вилаявся на відвідувачку концерту.