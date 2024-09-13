"Іди на х*й, будь ласка": Melovin вилаявся на адресу глядачки під час концерту та пояснив свою позицію. Відео

Інцидент трапився у Дніпрі фото з Instagram Melovin

Співак Melovin опинився у центрі скандалу. Артист під час концерту у Дніпрі, що відбувся 12-го вересня, вступив у словесну сутичку з присутньою жінкою.

Як видно з відео концерту, та голосно викрикувала щось із зали. На це артист спершу зробив зауваження, а коли викрики не припинилися, послав її на х*й.

Як стверджує Melovin та його менеджмент, жінка була напідпитку, чим начебто і пояснюється її поведінка. Після інциденту її вивели із залу і концерт продовжився.

Реклама:

@mr.melovin Про все, чи ні про що?... Майте повагу до інших, тоді і вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти – ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне – без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і памʼятайте! Не вмієш пити - не пий. А як пʼєш, то добре закусюй ♬ оригінальний звук - MÉLOVIN

"Майте повагу до інших, тоді і вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти – ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне – без шкоди іншим… І памʼятайте! Не вмієш пити – не пий. А як пʼєш, то добре закусюй", – прокоментував ситуацію артист.

Нагадаємо, сутички із фанатами на концертах – не рідкість серед артистів. Наприклад, Сергій Міхалок якось навіть вдарив одного з відвідувачів свого концерту у Полтаві.