Шакіра у тонкій сукенці з розрізами до пояса поспокушала стегнами в ліфті. Фото
Співачка Шакіра днями вразила витонченим квітковим образом на цьогорічному Met Gala. А після самого івенту артистка перевтілилася у більш звичний для себе стиль – гарячої та сексуальної кралечки.
На афтепаті Бала Інституту костюма зірка продемонструвала звабливий лук, який складався із сукні з велетенськими вирізами на стегнах та ботфортів. Більше фото свого вбрання виконавиця показала на сторінці в Instagram.
Як відомо, Шакіра після скандального розриву із футболістом Жераром Піке переїхала з Іспанії до США. Подейкують, у ексів були проблеми щодо узгодження опіки над дітьми, зокрема, спортсмен не хотів відпускати синів до Америки.
У Маямі, де Шак осіла з синами, у неї, подейкують, бурхливо розвивається особисте життя. Наприклад, співачка встигла дати відкоша Тому Крузу, нібито позустрічатися з гонщиком Формули 1 Льюїсом Гамільтоном, а зараз – закрутити роман із молодшим на 16 років британським актором.
Нагадаємо, раніше Шакіра знялася в ефектних луках для глянцю.