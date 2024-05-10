Шанси України на перемогу в Євробаченні 2024: як змінилися прогнози букмекерів після двох півфіналів

Після двох півфіналів Євробачення 2024, які відбулися 7 та 9 травня у Мальме, шанси українських конкурсанток alyona alyona & Jerry Heil на перемогу трішки зменшилися.

Принаймні так кажуть прогнози букмекерів, у таблиці яких Україна опустилася з 4 на 6 місце.

Так виглядає перша 10-ка за прогнозами букмекерів після двох півфіналів Євробачення

Перемогу у цьогорічному конкурсі, як і раніше, пророкують представнику з Хорватії. Друге місце наразі віддають Ізраїлю, а третє - Швейцарії. На четвертому тепер Ірландія, а 5-те місце прогнозують Франції.

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Крім того, стало відомо, що у фіналі alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2.

Нагадаємо, гранд-фінал Євробачення відбудеться 11-го травня. У ньому змагатимуться 26 країн. Де і коли дивитися та як голосувати, читайте тут.