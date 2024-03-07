"Що це за *уйня?": Жадан після заяви Соловій про їхній розрив здивувався мемам і співчуттю підписників

Співачка Христина Соловій у скандальному інтерв'ю Маші Єфросининій уперше підтвердила, що закрутила роман із одруженим на той момент Сергієм Жаданом, та заразом оголосила, що вони з ним уже розбіглися.

Але схоже, забула попередити про свої одкровення самого Сергія.

Принаймні, про це свідчить реакція 49-річного письменника на меми та меседжі співчуття, що посипалися на нього в Twitter (X).

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Твіт, у коментарях під яким Жадан яскраво поцікавився "Що це за *уйня?", митець уже видалив, але скріни вже розлетілися мережею.

Скріншоти з Х

Іншої реакції на розповідь 31-річної Христини Сергій поки публічно не видавав. Але й хвиля підтримки юзерів (та жартів) поки не вляглася.

Нагадаємо, у квітні 2023-го Жадан після 15 років шлюбу подав на розлучення з дружиною Іриною Куніциною, від якої має доньку.







