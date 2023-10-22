"Ніякого святотатства": Жадан і Соловій розповіли про скандальний кліп, знятий у церкві

Письменник й музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій розповіли про свій кліп на спільну пісню "Серце", який вони зняли у церкві Львова.

Як відомо, деякі кадри з відеороботи викликали обурення серед українців та представників церкви.

В інтерв'ю Жені Яновичу, записаному ще до прем'єри кліпу, і Христина, і Сергій стверджують, що нічого провокативного в відео немає.

Жадан та Соловій на шоу "20:23" Скріншот з відео

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Ідея сюжету повністю належить Сергію Жадану, і, як сказала Христина на шоу, вона повністю знімає з себе відповідальність.

"Рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину, і не хочу бути спалена на публічному вогнищі", - сказала Соловій.

Соловій і Жадан ніби передчували, що кліп не сподобається церкві, тому заздалегідь попередили, що в ньому немає нічого провокативного Скріншот з відео

За словами Жадана, кліп — це метафора. Тож музиканти просять шанувальників пам'ятати, що "жодного святотатства у роботі не закладено".

"Кліп знімався у церкві. Для нас у цьому не було нічого ані антиклерикального, ані провокативного. Мені здається, церква — це така певна метафора суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь громадської думки", - сказав Жадан.

"Ми б хотіли, щоби всі, хто дивиться це відео про це пам'ятали, що церква це метафора і жодного святотатства у роботі не закладено", - додала Соловій.

Нагадаємо, ходять чутки, що Сергій Жадан та Христина Соловій перебувають у стосунках, проте зірки нічого не коментують. Про це заговорили після виходу кліпу на пісню Жадана "Юність", в якому знялася Христина.

Додамо, що після того, як Соловій та Жадана почали бачити разом частіше, стало відомо, що він розлучився з дружиною.