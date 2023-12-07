Взнала про це якраз перед операцією на мозку: онкохвора Догерті розкрила причину свого розлучення

Американська акторка Шеннен Догерті розлучилася зі своїм третім чоловіком Куртом Ісварієнко через його зраду.

Хвора на рак зірка дізналася про неї якраз перед тим, як вирушити на операцію на мозку після виявлення метастазів.

Про це 52-річна Шеннен розказала у своєму подкасті, пише People.

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"Того ранку я пішла на операцію і я пішла на неї після того, як взнала про те, що моєму шлюбові, власне, кінець, що в мого чоловіка вже два роки роман", - поділилася зірка.

Зі слів Шеннен, Курт усе одно хотів бути з нею в лікарні, але вона не могла цього допустити.

"Я почувалася такою зрадженою", - пригадала вона.

"Зрештою я просто відчула себе настільки неймовірно некоханою тим, із ким була разом 14 років, тим, кого любила всім моїм серцем", - зізналася Догерті.

Шеннен і Курт побралися в 2011-му році. А в 2015-му в акторки виявили рак Фото Getty Images

Як пригадала акторка, вона відчувала, що має право дізнатися всю правду про зраду Курта. Шеннен навіть поговорила з жінкою, з якою в нього були таємні стосунки.

"Це було так соромно. Мене жахає те, що я не здатна втримати стосунки... Я тричі схибила у шлюбах, але я досі вірю в кохання", - зазначила вона.

"Я беру на себе частину відповідальності за крах нашого шлюбу - насправді це не так. Давайте перефразую, я не беру на себе відповідальність за крах нашого шлюбу. Я беру відповідальність за деякі проблеми в нашому шлюбі. Беру відповідальність не лише через те, як я поводилася, а й через те, як рак вплинув на мій шлюб і як він вплинув на нього вдруге", - сказала Догерті.

Акторка зізналася, що, попри зраду Ісварієнко, вона не знайшла в собі сили порвати з ним негайно.

Чоловік Догерті два роки крутив роман на стороні

"Я була така спантеличена, а ще на стероїдах і купі інших ліків після операції на мозку, бо лікарі не хотіли, щоби мозок набрякав. І, якщо чесно, це досі дуже важко. Так, я прийняла рішення подати на розлучення, але в мене багато спогадів із цією людиною", - пояснила вона.

Нагадаємо, Шеннен вірить у те, що в її життя ще прийде кохання. Не готова акторка попрощатися і з мрією про материнство.