"Моя неймовірна дружина": Сталлоне з нагоди 57-річчя коханої адресував їй слова подяки та показав романтичні фото
Американський актор Сильвестр Сталлоне привітав із 57-річчям свою дружину Дженніфер. У Instagram він поділився добіркою архівних кадрів із іменинницею.
"З днем народження, моя неймовірна дружина. Ми з доньками вдячні тобі за те прекрасне життя, яке ти створюєш для нас!", - написав Слай.
Нагадаємо, шлюб Сталлоне декілька років тому дав тріщину, але, на щастя, Дженніфер зглянулася над чоловіком і передумала розлучатися. Як згодом зізнавався Сильвестр, він тоді отримав тяжкий урок та усвідомив, що найважливіше - це любов до сім'ї.
Як відомо, Дженніфер - третя дружина кінозірки. В пари троє дочок: Софія, Сістін і Скарлетт.
