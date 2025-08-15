"Моя неймовірна дружина": Сталлоне з нагоди 57-річчя коханої адресував їй слова подяки та показав романтичні фото

Марія Ткаченко - 15 серпня, 12:30
Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін Сталлоне

79-річний Сильвестр Сталлоне та його 57-річна дружина Дженніфер Флавін Сталлоне

Фото з Instagram Сталлоне

Американський актор Сильвестр Сталлоне привітав із 57-річчям свою дружину Дженніфер. У Instagram він поділився добіркою архівних кадрів із іменинницею.

"З днем народження, моя неймовірна дружина. Ми з доньками вдячні тобі за те прекрасне життя, яке ти створюєш для нас!", - написав Слай.

Сталлоне в молодості

Слай та Дженніфер одружені з 1997-го року


Архівне фото Сильвестра Сталлоне

Сталлоне привітав кохану половину з днем народження

Слай Сталлоне

Актор вдячний дружині та музі за своє прекрасне життя

Сильвестр Сталлоне в інстаграм

Нагадаємо, шлюб Сталлоне декілька років тому дав тріщину, але, на щастя, Дженніфер зглянулася над чоловіком і передумала розлучатися. Як згодом зізнавався Сильвестр, він тоді отримав тяжкий урок та усвідомив, що найважливіше - це любов до сім'ї.

Як відомо, Дженніфер - третя дружина кінозірки. В пари троє дочок: Софія, Сістін і Скарлетт.

