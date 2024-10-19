"Захопили зненацька": 78-річний Сталлоне підкорив фанів своїми танцями під час примірки одягу. Відео

Американський актор Сильвестр Сталлоне у свої 78 років, схоже, ще здатен не лише надерти дупу будь-якому кінолиходієві, а і запалити на танцполі.

У Instagram зірка запостив відео зі своїми граційними та драйвовими рухами. Актор танцював босоніж і лише через деякий час помітив, що його знімають.

Сталлоне підірвав Instagram своїм танцем

"Мене захопили зненацька, я приміряв одяг для нового проєкту - але ж пісня гарна!", - поділився Слай.

Слай запалив під "More Love" Смокі Робінсона та The Miracles

Підписники від танцю Сталлоне в захваті та називають його "королем".

Нагадаємо, в 2022-му році Сильвестр та його дружина Дженніфер Флавін мало не розлучилися. Темпераментна парочка тоді посварилася через собаку.



