"Захопили зненацька": 78-річний Сталлоне підкорив фанів своїми танцями під час примірки одягу. Відео
Американський актор Сильвестр Сталлоне у свої 78 років, схоже, ще здатен не лише надерти дупу будь-якому кінолиходієві, а і запалити на танцполі.
У Instagram зірка запостив відео зі своїми граційними та драйвовими рухами. Актор танцював босоніж і лише через деякий час помітив, що його знімають.
"Мене захопили зненацька, я приміряв одяг для нового проєкту - але ж пісня гарна!", - поділився Слай.
Підписники від танцю Сталлоне в захваті та називають його "королем".
Нагадаємо, в 2022-му році Сильвестр та його дружина Дженніфер Флавін мало не розлучилися. Темпераментна парочка тоді посварилася через собаку.
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