Неналежна поведінка і наркотики вдома: сина 79-річної Шер госпіталізували через передозування

Син Шер був госпіталізований зі свого дому Фото instagram

Молодший син 79-річної американської співачки Шер, Елайджа Блю Оллмен, який має тривалу наркотичну залежність, був госпіталізований через передозування.

Як повідомляє People, офіцери прибули до будинку чоловіка, який мав "непередбачувану й неналежну" поведінку. Правоохоронні органи також виявили наркотики серед речей 48-річного Елайджі.

У лікарні медики боролися за його життя, і, за словами TMZ, йому дуже "пощастило, що він вижив". Інсайдери додали, що Шер схвилювала станом своєї дитини і намагатиметься зробити все, щоб йому стало краще.

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Елайджа (на фото з права), як і його зіркова мама, займався музикою Фото instagram

Свій коментар з цього приводу також дала колишня дружина Оллмена, 37-річна співачка Маріангела Кінг:

"Хоча це правда, що Елайджа стикався з особистими труднощами в минулому, однією з незмінних речей залишається його непохитне прагнення до тверезості та вірність тим, кого він любить… Як і багато хто, він продовжує боротися зі своїми внутрішніми труднощами, але важливо визнати, що він робить це з позиції сили, а не поразки".

У 2023 році Шер подала заяву на тимчасову опіку над майном сина через його наркотичну залежність і погіршення психічного здоров'я Фото instagram

Як відомо, Елайджа почав вживати наркотики в 11 років. Зі своєю дружиною він був у шлюбі з 2013-го, а розмови про їхнє розлучення з'явилися цього року. До речі, зіркова мама з самого початку недолюблювала невістку, через що конфліктувала з нащадком.

У співачки також є і старший син, 56-річний Чез Боно, який народився дівчиною на ім'я Честіті, але змінив стать 15 років тому.

Нагадаємо, нині Шер зустрічається з молодшим на 40 років бойфрендом, продюсером Александром Едвардсом. З коханим вона частенько показується разом, а ще хизується подарунками від нього.