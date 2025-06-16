Неналежна поведінка і наркотики вдома: сина 79-річної Шер госпіталізували через передозування
Молодший син 79-річної американської співачки Шер, Елайджа Блю Оллмен, який має тривалу наркотичну залежність, був госпіталізований через передозування.
Як повідомляє People, офіцери прибули до будинку чоловіка, який мав "непередбачувану й неналежну" поведінку. Правоохоронні органи також виявили наркотики серед речей 48-річного Елайджі.
У лікарні медики боролися за його життя, і, за словами TMZ, йому дуже "пощастило, що він вижив". Інсайдери додали, що Шер схвилювала станом своєї дитини і намагатиметься зробити все, щоб йому стало краще.
Свій коментар з цього приводу також дала колишня дружина Оллмена, 37-річна співачка Маріангела Кінг:
"Хоча це правда, що Елайджа стикався з особистими труднощами в минулому, однією з незмінних речей залишається його непохитне прагнення до тверезості та вірність тим, кого він любить… Як і багато хто, він продовжує боротися зі своїми внутрішніми труднощами, але важливо визнати, що він робить це з позиції сили, а не поразки".
Як відомо, Елайджа почав вживати наркотики в 11 років. Зі своєю дружиною він був у шлюбі з 2013-го, а розмови про їхнє розлучення з'явилися цього року. До речі, зіркова мама з самого початку недолюблювала невістку, через що конфліктувала з нащадком.
У співачки також є і старший син, 56-річний Чез Боно, який народився дівчиною на ім'я Честіті, але змінив стать 15 років тому.
Нагадаємо, нині Шер зустрічається з молодшим на 40 років бойфрендом, продюсером Александром Едвардсом. З коханим вона частенько показується разом, а ще хизується подарунками від нього.
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