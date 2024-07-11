"Найбільш лесбійське фото евер": Синтія Ніксон насмішила фанів захаращеним холодильником та кривлянням із котом
Американська акторка Синтія Ніксон замилувала підписників свого Instagram домашнім фотоконтентом. 58-річна зірка серіалів "Секс і місто" та "І просто так..." клеїла дурня на дивані зі своїм котиком.
"Споріднені душі", - написала Синтія.
На думку однієї з підписниць, світлина влучило в класичні стереотипи про жінок нетрадиційної орієнтації, до яких якраз належить актриса.
"Це найбільш лесбійське фото евер із усіх, що ви колись робили, і мені дуже подобається", - зазначила коментаторка.
Увагу підписників також привернуло фото відчиненого холодильника актриси, яке доводить: зірки - теж живі люди.
"Цей холодильник - феєричний хаос, і це так нормально... Як приємно бачити холодильник, який має нормальний вигляд, у безладі...", - милуються фани.
Нагадаємо, за чесні фото та відео гармидеру в її хаті користувачі мережі також люблять акторку Дрю Беррімор. Не є фанаткою порядку й британська дизайнерка Вікторія Бекхем, і цим вона доводить до шалу свого чоловіка Девіда, в якого ОКР.