На тлі скандалу з російським слідом: "Міс Україна" 2023 оголосили імена трьох переможниць. ФОТО

Оргкомітет одіозного конкурсу "Міс Україна" оголосив цьогорічних переможниць.

На тлі скандалу з російським слідом серед власників змагання, закидами щодо ескорт-діяльності та зв’язками учасниць із росіянами, першість було обрано у трьох категоріях: "Міс Україна 2023", "Міс Інтернешнл Україна 2023" та "Міс Земля Україна 2023".

Так, корону "Міс Україна" отримала 18-річна киянка Софія Шамія. Дівчина – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Серед хобі Софії малювання, зокрема, у стилі поп-сюрреалізм. У грудні вона представить Україну на “Miss World” 2023.

18-річна "Міс Україна 2023" Софія Шамія з Києва фото пресслужби конкурсу

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Титул "Міс Інтернешнл Україна 2023" дістався Софії Згобі із Львівщини. Дівчина представлятиме Україну на іншому конкурсі – Miss International, що відбудеться вже наприкінці наступного місяця у Токіо.

Софія Згоба стала "Міс Інтернешнл" 2023 фото пресслужби

Звання "Міс Земля" віддали 21-річній Анастасії Феєр із Закарпаття. Вона візьме участь у конкурсі, що відбувається під егідою Організації Об'єднаних Націй "Miss Earth 2023" у В'єтнамі вже у грудні.

"Міс Земля" Анастасія Феєр представить Україну у В'єтнамі фото пресслужби конкурсу

Як відомо, кілька тижнів тому у мережі розгорівся скандал. Український блогер Андрій Лузан виявив, що чимало учасниць "Міс Україна" мають зв’язки з росією, бували на території країни-агресора, а одна з них навіть перебувала у стосунках з російським бізнесменом.

Також чимало колишніх учасниць на умовах анонімності розповіли про закулісся конкурсу, яке більше скидалося на діяльність ескорт-агенції.

Оргкомітет конкурсу визнав, що в біографіях учасниць є "неетичні" (саме це слово було вжито в офіційній заяві) факти щодо зв’язків дівчат з росією. Вони також оголосили про дискваліфікацію трьох учасниць, але не назвали їхні імена.

Закиди щодо ескортної діяльності оргкомітет проігнорував, а наявність серед спонсорів чи власників росіян заперечив.

Нагадаємо, через скандал з "Міс Україна" інший конкурс "Міс Україна Всесвіт" оголосив про зміну назви. Тепер їхнє змагання зватиметься "Міс Всесвіт Україна".