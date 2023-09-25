На тлі скандалу з російським слідом: "Міс Україна" 2023 оголосили імена трьох переможниць. ФОТО
Оргкомітет одіозного конкурсу "Міс Україна" оголосив цьогорічних переможниць.
На тлі скандалу з російським слідом серед власників змагання, закидами щодо ескорт-діяльності та зв’язками учасниць із росіянами, першість було обрано у трьох категоріях: "Міс Україна 2023", "Міс Інтернешнл Україна 2023" та "Міс Земля Україна 2023".
Так, корону "Міс Україна" отримала 18-річна киянка Софія Шамія. Дівчина – студентка економічного факультету Києво-Могилянської академії. Серед хобі Софії малювання, зокрема, у стилі поп-сюрреалізм. У грудні вона представить Україну на “Miss World” 2023.
Титул "Міс Інтернешнл Україна 2023" дістався Софії Згобі із Львівщини. Дівчина представлятиме Україну на іншому конкурсі – Miss International, що відбудеться вже наприкінці наступного місяця у Токіо.
Звання "Міс Земля" віддали 21-річній Анастасії Феєр із Закарпаття. Вона візьме участь у конкурсі, що відбувається під егідою Організації Об'єднаних Націй "Miss Earth 2023" у В'єтнамі вже у грудні.
Як відомо, кілька тижнів тому у мережі розгорівся скандал. Український блогер Андрій Лузан виявив, що чимало учасниць "Міс Україна" мають зв’язки з росією, бували на території країни-агресора, а одна з них навіть перебувала у стосунках з російським бізнесменом.
Також чимало колишніх учасниць на умовах анонімності розповіли про закулісся конкурсу, яке більше скидалося на діяльність ескорт-агенції.
Оргкомітет конкурсу визнав, що в біографіях учасниць є "неетичні" (саме це слово було вжито в офіційній заяві) факти щодо зв’язків дівчат з росією. Вони також оголосили про дискваліфікацію трьох учасниць, але не назвали їхні імена.
Закиди щодо ескортної діяльності оргкомітет проігнорував, а наявність серед спонсорів чи власників росіян заперечив.
Нагадаємо, через скандал з "Міс Україна" інший конкурс "Міс Україна Всесвіт" оголосив про зміну назви. Тепер їхнє змагання зватиметься "Міс Всесвіт Україна".