"Лопнув імплант": 39-річна Камінська перелічила всі пластичні операції, які нещодавно зробила

Співачка Слава Камінська розповіла підписникам про пластичні операції, які нещодавно перенесла, а також вперше зізналася, що переїхала жити на Тенерифе зі своїм коханим.

Про це зірка написала у своєму Instagram.

Камінська зазначила, що давно хотіла зробити собі пластику, бо "роки нікого не жаліють". Рік тому вона записалася на блефаропластику (операція зі зміни форми повік, розрізу очей, - ред.), однак тоді це зробити не вийшло.

"Так і не доїхала, бо закохалася та звалила жити на Тенерифе і була зайнята", - написала співачка.

Реклама:

Так Камінська виглядала через кілька днів після операції

39-річна Слава додала, що свої корективи у її плани внесло те, що в неї лопнув грудний імплант.

"Мій ненаблядний переконував мене, що мені нічого не потрібно, що я і так гарна. Але тут сталося "чудо", у мене лопнув імплант. Так, таке буває, коли груди годували двох дітей і їм 19 років (імплантам)", - написала вона.

За словами Камінської, вона вирішила зробити не тільки груди, але й обличчя.

"Я вирішила, що якщо вже наркоз, то нехай окрім грудей буде ще блефо, комки Біша, ендоскопічний ліфтинг брів, нитки, ін'єкції, ліпосакція колін. Чому ні? Ну і ще купу болючих косметичних маніпуляцій", - додала Слава.

А ось це обличчя Слави після операції Скріншот з Instagram Слави Камінської

Співачка зазначила, що операцію їй робили в Єревані, бо вона розуміла, що буде мати не найкращий вигляд, а там її ніхто не знає. До того ж, на відміну від Туреччини, могла пояснювати доступною їй мовою.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська ділилася фотографіями з Єревану, підписники тоді припустили, що вона зробила собі блефаропластику.

Як відомо, здогадуватися, що Камінська проживає на Тенерифе підписники почали після того, як її екс Едгар Камінський провів там відпустку та заселфився з дітьми.

До слова, після виходу її пісні, співачці почали закидувати, що вона перебуває у стосунках з росіянином, однак сама Камінська назвала це "жовтухою" та заявила, що її коханий естонець.