Вергара показала, як бойфренд доглядає її в лікарні після операції. Фото

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара поділилася з підписниками новиною про те, що перенесла операцію на коліні, й похвалилася, що її доглядає новий коханий.

Про це вона днями повідомила у своєму Instagram.

51-річна Софія поділилася фото, на якому лежить на ліжку з фіксатором на коліні у халаті та тримає свого песика на руках.

Потім Вергара опублікувала знімок свого обранця, лікаря Джастіна Салімана.

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"Якщо тобі колись зроблять серйозну операцію на коліні, обов'язково знайди гарного лікаря, який спатиме з тобою вночі", - написала акторка.

Вона позначила Джастіна в сторіс та додала "Люблю тебе".

Як відомо, Софія Вергара на початку лютого офіційно розлучилася з актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу.

Причиною розриву стало те, що Джо хотів спільних дітей, а Софія була проти.

Нагадаємо, вперше Вергару з Дастіном Саліваном помітили у жовтні минулого року на вечірці Кім Кардашян.