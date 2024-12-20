Мереживний корсет + брюки зі шкіри: Вергара продемонструвала зухвалий лук для вечірки

Марія Ткаченко 20 грудня, 17:00
Софія Вергара

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара з компанією друзів відвідала виступ співака Бенсона Буна. Для вечірнього виходу 52-річна кралечка підібрала собі сміливий аутфіт: шкіряні брюки та мереживний корсет із чималим декольте.

Софія наробила фото на згадку і поділилася ними в Instagram.

Актриса Софія Вергара

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Гризельда Софія Вергара

Вергара тусила з друзями

Вергара і Ніколь Шерзінгер

Софія з Бенсоном Буном і Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Вергара не приховує, що коле ботокс, а от у ефект від філлерів, принаймні, для жінок її віку актриса не вірить. Розказувала зірка й про те, чому "шалені" воркаути - це не для неї.

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Вергара
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