Мереживний корсет + брюки зі шкіри: Вергара продемонструвала зухвалий лук для вечірки
Колумбійська та американська акторка Софія Вергара з компанією друзів відвідала виступ співака Бенсона Буна. Для вечірнього виходу 52-річна кралечка підібрала собі сміливий аутфіт: шкіряні брюки та мереживний корсет із чималим декольте.
Софія наробила фото на згадку і поділилася ними в Instagram.
Нагадаємо, Вергара не приховує, що коле ботокс, а от у ефект від філлерів, принаймні, для жінок її віку актриса не вірить. Розказувала зірка й про те, чому "шалені" воркаути - це не для неї.
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