"Коли живеш від дзвінка до дзвінка": Вітвіцька зізналася, як переживає розлуку з коханим, поки він на фронті

Телеведуча Соломія Вітвіцька, чий коханий Олексій Ситайло зараз боронить Україну на фронті, розказала, як вона переживає розлуку. Звертаючись до жінок, які так само чекають на своїх захисників із війни, вона запитала, що помагає їм триматися.

"Розлука та невизначеність – нині це стани, в котрих перебуваємо практично ми усі. І особливо це стосується тих, хто чекає близьких людей з фронту. Так, нині є мобільні телефони, старлінки та відеозв'язок… Але, знову таки, ми всі перебуваємо у певній віртуальній реальності – коли живеш від дзвінка до дзвінка… Від зустрічі до зустрічі… Наче відкладаючи справжнє життя. На після перемоги", - зізналася Соломія.

Судячи з геотегу, Соломія та Олексій сфотографувалися на вокзалі Краматорська

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"Щоразу, розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого. Нині Олекса поїхав на Курахівський напрямок. Звісно ж, я хвилююся. І я завжди "гіпнотизую" мої відправлені повідомлення, щоб там зʼявилися дві галочки, тобто, СМС дісталося адресата… Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемось знову…", - поділилася зірка.

"Знаю, що так само живуть сотні тисяч українок. Сльози, переживання, розпач, втома, знову сльози, і так по колу… Людині потрібна людина. І в такі моменти розпачу варто пам’ятати, що звертатися по допомогу – не прояв слабкості. Моя підтримка – коханий, друзі, родина, робота. Але розумію, що не у всіх є такі ж ресурси або просто немає бажання тривожити близьких. Тому, моя порада – спробуйте звернутися на гарячу лінію емоційної підтримки", - закликала Вітвіцька.

Телеведуча навела номер гарячої лінії, створеної Міжнародною організацією з міграції (МОМ), де можна безкоштовно і цілком конфіденційно отримати допомогу.

Нагадаємо, в червні Олексій був у відпустці, і вони з Соломією змогли провести деякий час разом та відсвяткувати її 44-річчя.





