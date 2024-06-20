"Приїхав у відпустку": Вітвіцька у Львові показалася з коханим-військовим

Телеведуча Соломія Вітвіцька 16-го червня відсвяткувала своє 44-річчя.

Одним із подарунків зірці стало те, що вона змогла провести декілька днів у Львові зі своїм бойфрендом Олексієм Ситайлом. Чоловік, який боронить країну на фронті, отримав відпустку.

День народження Соломія святкувала у Львові Фото з Instagram Вітвіцької

Селфі та атмосферне відео з ним 44-річна Соломія опублікувала у Instagram.

"Коли коханого відпустили в відпустку і він приїхав із Донеччини та нарешті одягнув цивільний одяг", - написала телеведуча.

Пара нарешті змогла побути разом

Нагадаємо, Соломія була заміжня, її шлюб тривав 8 років та розпався в 2021-му. У лютому 2024-го Вітвіцька розсекретила свої стосунки з Ситайлом.











