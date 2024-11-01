"Такою ви мене ще не бачили": Вітвіцька показалася ненафарбована та із незвичним мейком

Телеведуча Соломія Вітвіцька зняла для Instagram своє мейкап-перетворення. 44-річну зірку по-особливому нафарбували для одного з івентів.

"Такою ви мене ще не бачили", - написала Соломія, котра на початку відео з'являється з чистим обличчям.

Соломія показала, як її фарбують

Нагадаємо, нещодавно телезірка ділилася своїми фото без жодних фільтрів.



