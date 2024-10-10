"Не готова жертвувати творчістю": Луна виправдалася через повернення до російської та розказала про переїзд із чоловіком за кордон

Співачка нині живе в Іспанії з чоловіком і дітьми фото з instagram Луни

Співачка Луна (справжнє ім’я Христина Волощук) після спроби переключитися у творчому сенсі на українську мову повернулася до російської.

Артистка, яка наразі живе в Барселоні із чоловіком та синами, старшим Георгієм та 9-місячним Микитою, нещодавно презентувала новий російськомовний альбом.

З нагоди його виходу вона розповіла російському виданню Meduza про те, чому вона виїхала з України, як це зробив її благовірний, а також, що стало причиною її творчих змін.

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Однією з основних причин повернення до російської мови Луна називає "неспроможність бути собою".

"Коли я знову почала писати (після тривалої перерви - ред.) це був мікс почуттів: образа, біль від самої себе, переосмислення і занурення у новинну повістку. Я відчувала себе частиною великого океану, але потім зрозуміла, що не все це – я. Щоб продовжувати жити, дихати і відчувати треба не забороняти собі проявлятися…

Я зрозуміла, що мовна проблема в Україні – це ширма для спекуляцій. Всі знають, що це привід для виправдення зла, у якого зовсім інші причини. На жаль, ця спекуляція торкнулася і мого життєвого шляху", – сказала вона, додаючи також, що усвідомлює ризик втратити частину української аудиторії.

"Від артистів зараз всюди вимагають позиції" фото з instagram луни

"Від артистів зараз всюди вимагають позиції. В Україні на підґрунті війни – кульмінація дихотомії, як і у всьому світі. Праві – ліві, хороші – погані, кати – жертви. Війна і соціум змінили свідомість. На війні неможливо без радикальності. Але я зрозуміла, що завжди йшла в розріз дихотомії", – вважає співачка.

Щодо від’їзду, то не останню роль зіграли втома і стрес.

"Я поїхала, перш за все, через втому від постійного стресу: тревоги, обстріли, виключення світла. Народження молодшої дитини зробило рішення про від’їзд очевидним. Плюс я вирішила випускати пісні російською", – сказала вона і пригадала один зі скандалів після виступу перед українськими військовими.

Тоді Луна виконала одну зі своїх російськомовних пісень, з її слів, на прохання самих військових, і отримала хвилю хейту за це.

"Я вирішила, що поки не хочу виступати в Україні. Мої пісні – моя інтелектуальна власність, якою я дуже дорожу… І тут мені говорять: "не можна співати пісні, які важливі не лише тобі, але і всій аудиорії". Всі розуміють, що такі правила. В умовах війни неможливо просувати культуру і мову країни-агресора. Прийнявши це, я вирішила працювати і виступати для аудиторії за кордоном, яка приймає мене та мою творчість.

Я не готова жертвувати творчістю. Я не пов’язую свої пісні з політикою Росії чи російською агресією. В результаті, я зібрала життя у 30 коробок та поїхала з дитиною. Випустила альбом, щоб нагади собі та слухачам, що я все ще тут і продовжую творити. Я залишаюся вірною собі. Люди можуть прийняти це, або знайти інших кумирів", – сказала Луна.

Співачка із сином Георгієм (від продюсера Юрія Бардаша) та Микитою (від чинного чоловіка), який народився у січні цього року фото з instagram Луни

Також артистка зауважила, що на її рішення виїхати вплинув і масований обстріл Києва 8-го липня, коли одна з ракет прилетіла в Охматдит.

"Як мама я хотіла забезпечити безпеку своїй дитині. Хоча для мене було принципово народити його (молодшого сина - ред.) на рідній землі, в Україні, я не могла ігнорувати постійну небезпеку. Я впевнена, що певні важливі речі відбуваються лише на рідній землі і тому я не зречусь України і не рву зв’язки з нею", – сказала Луна.

Співачка також пригадала спробу все ж розмовляти українською.

"В один момент я радикально перейшла на українську — злилася на росіян, які не вийшли на антивоєнні мітинги, на те, що не вся моя аудиторія в'їхала з Росії, хоча багато в'їхали. Ми не боїмося обстрілів і тероризму, вашого президента, а ви, як би, суки такі, сидите і ховаєтесь. Все, я тогда выбрала радикалізм — і перешла на українську. "Рідній мамі, яка не хоче переходити, бо вона так звикла, слова больше не скажу" думала я. Ми тут все сильно срались", – сказала вона.



фото Instagram Луни

"Але пізніше я зрозуміла, що в цьому немає сенсу. На мовну проблему виноситься надто багато. В умовах війни важливо зберегти комунікабельність. Важливо бути чесними зі слухачами, незалежно від мови. Я можу робити помилки, але не зречусь ні російської, ні української", – додала співачка.

Щодо вибору Іспанії, як чинного місця проживання, артистка говорить, що тамтешній менталітет їй дуже імпонує.

"Це край Європи, ближче до моря… Я завжди мріяла пожити на морі… Цей переїзд потрібен мені, моїй музиці", – додала Луна.

Про виїзд чоловіка говорить спокійно: "проблем із виїздом не було. Вирішив виїхати, оскільки природні соціальні процеси в Україні парадоксально дедалі більше нагадують структурні установки РФ".

Чоловік Луни Олександр фото з Instagram Луни

Про свого екса, одіозного музичного продюсера Юрія Бардаша, який зараз мешкає в Росії та має тамтешнє громадянство, Луна майже не згадує.

"Зв’язок із Бардашем не підтримую з 2020-го. Нас вже давно нічого не пов’язує. Тим паче борг аліментів в декілька мільйонів гривень, які він винен сину Георгію (старший син співачки - ред.), він так і не виплатив, поїхавши до Росії. Діяльність його, на мій погляд виглядає жалюгідно. Він дуже нішевий путінський рупор… Рада, що він там, і не впливає пагубно на мого сина", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Луна позувала для португальського глянцю в луках українських дизайнерів.