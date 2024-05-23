"Доберусь до вас раніше, ніж ви до мене": Бардаш збурився через "злочинне рішення" СБУ щодо нього

Одіозний продюсер і музикант Юрій Бардаш не міг не відреагувати на новину про те, що СБУ оголосила про підозру, зібравши доказову базу щодо його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Допис із погрозами та свіжою тезою із роспропаганди щодо "нелегітимності" президента Володимира Зеленського "русскій чєловєк" опублікував у Telegram.

Зі слів Юри, те, що "українська поки що влада" записала його в пропагандисти "русского міра" - це для нього велика нагорода.

41-річний Бардаш тепер має російський паспорт і нове ім'я в ньому Фото з Telegram Бардаша

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"Кажуть, я закликаю до насильницької зміни конституційного ладу. Ну хіба не цирк? Зеленський сам уже давно нелегітимний, та і не був легітимним ніколи, хіба що пі...сом, але впевнено продовжує прикидатися законним та розказувати, як іншим поводитися", - обурився артист.

"Ви, Володимире Олександровичу, тепер навіть не клоун і не собака, ви - порожнє місце без п'яти хвилин як. А поки ваші п'ять хвилин не збігли, ви - тінь від уже скоро як порожнього місця", - написав Бардаш.

"Своєю чергою оголошую в розшук усіх, хто причетний до цього злочинного рішення. Запевняю, що доберуся до вас раніше, ніж ви до мене", - пригрозив продюсер.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Юрій Бардаш чкурнув спочатку до Грузії, а потім до Росії, де швидко зробився показовим "патріотом" і поніс маячню про те, що українцям не варто помирати за те, "щоби геям дозволили всиновлювати дітей", а натомість треба "чекати звільнення" та капітулювати перед Росією.