"Весь мій біль і рефлексія": Дорофєєва у кліпі на "Колискову" показала моторошний сон матері, яка рятує дитину. Відео

Співачка Надя Дорофєєва презентувала новий кліп "Колискова 2022", який торкнувся теми материнства під час війни.

Пісня входить до нового альбому артистки Heartbeat, реліз якого відбувся день-в-день з виходом композиції.

У кліпі Дорофєєва постає в образі молодої жінки, яка намагається врятувати свою дитину від усього, що може їй загрожувати після початку повномасштабної війни.

Пісня "Колискова 2022" увійшла до нового альбому зірки фото пресслужби Наді Дорофєєвої

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"Вважаю зараз важливим дати від себе саме таку пісню, яка увібрала весь мій біль і рефлексію. Для мене українські мами – це найсильніші жінки всесвіту, які щодня переживають за життя своїх дітей, піклуються про них і роблять все задля того, щоб їхні діти жили добре в будь-яких умовах. У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, у нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен і гармат…" – прокоментувала відео співачка.

Моторошне відео від співачки про страхи українських матерів фото пресслужби Наді Дорофєєвої

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Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва знялася для українського глянцю.