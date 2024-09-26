"Весь мій біль і рефлексія": Дорофєєва у кліпі на "Колискову" показала моторошний сон матері, яка рятує дитину. Відео

"Весь мій біль і рефлексія": Дорофєєва у кліпі на "Колискову" показала моторошний сон матері, яка рятує дитину. Відео

Тетяна Сухачова 26 вересня, 10:30

Співачка Надя Дорофєєва презентувала новий кліп "Колискова 2022", який торкнувся теми материнства під час війни.

Пісня входить до нового альбому артистки Heartbeat, реліз якого відбувся день-в-день з виходом композиції.

У кліпі Дорофєєва постає в образі молодої жінки, яка намагається врятувати свою дитину від усього, що може їй загрожувати після початку повномасштабної війни.

Надя Дорофєєва у кліпі

Пісня "Колискова 2022" увійшла до нового альбому зірки

фото пресслужби Наді Дорофєєвої

"Вважаю зараз важливим дати від себе саме таку пісню, яка увібрала весь мій біль і рефлексію. Для мене українські мами – це найсильніші жінки всесвіту, які щодня переживають за життя своїх дітей, піклуються про них і роблять все задля того, щоб їхні діти жили добре в будь-яких умовах. У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, у нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен і гармат…" – прокоментувала відео співачка.

Співачка Надя Дорофєєва у кліпі
Моторошне відео від співачки про страхи українських матерів
фото пресслужби Наді Дорофєєвої

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Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва знялася для українського глянцю.

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