Дорофєєва у глянці посвітила ніжками в волохатому міні та згадала випадок, через який завжди ходить в укриття

Надя дала інтерв'ю Elle та попозувала для нього Фото Elle.ua

Співачка Надя Дорофєєва незабаром уперше виступить в Палаці спорту з сольним концертом. Крім того, у неї вже почався всеукраїнський тур та от-от вийде альбом, який створювався півтора року.

Про те, як вона готується до цих подій фізично і морально та про співпрацю зі своїм чоловіком, Мішею Кацуріним Dorofeeva поговорила з Elle.ua.

Нещодавно Надя показувала тренування у спортзалі та назвала його реабілітацією. Тоді вона не пояснила, чому. Але, як виявилося, це через проблеми з колінами.

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"Я почала за півтора місяця до туру ходити на реабілітацію — спеціальні тренування для колін, з якими у мене проблеми. Оскільки в цьому турі я вперше за три роки на підборах, зараз намагаюся зробити все можливе, щоб мої ноги були більш витривалими. Як каже мій реабілітолог, тепер мені треба бути більше спортсменкою", - розповіла співачка та додала, що такий серйозний підхід у неї вперше.

Тренування, безпека та моральна підготовка - важливі критерії успішного туру країною для Наді

Також артистка готується до гастролей морально.

"Завжди прошу свого турменеджера дізнатися про укриття поруч із місцем концерту, адже я та людина, яка ходить до бомбосховища — мені психологічно так легше. Особливо після епізоду, коли ми з командою під час нічного переїзду прокинулися з відчуттям, що наш автобус обстрілюють. Виявилося, що в той момент прямо над нами збивали дрон. Я дуже сильно злякалася, впала на підлогу. Для мене це був великий стрес.

Після того залишився страх, але усвідомлення своєї артистичної місії — дарувати людям емоції, які надалі допоможуть їм відчувати нормальне життя, — усе це нівелює", - поділилася Надя.

Надя завжди ходить в укриття. Будьте як Надя

"У турі для мене дуже важливий комфорт, тому зі мною завжди теплі шкарпетки і багато зручних спортивних речей. Важливо, щоб було тепло, зручно, але при цьому я мала стильний вигляд", - також додала Дорофєєва.

Не секрет, що над новим альбомом "Heartbeat" Надя працювала у тандемі з чоловіком.

"По-перше, це дуже зручно. (Сміється — ред.) Десь на підсвідомості я мріяла про те, щоб зі мною поруч була людина, з якою я зможу творити. І те, що зараз в мене є цей скарб, позитивно впливає на мою творчість. До речі, одинадцять із дванадцяти пісень в альбомі створені в тандемі з Мішею", - зізналася Дорофєєва.

"По-друге, Міша в дитинстві мріяв стати музикантом, і до повномасштабного вторгнення у нього навіть вийшов альбом. Це для нас обох самореалізація, адже я теж багато років не мала можливості проявлятися як автор, створювати своє. Він часто дуркує на наших сесіях, і ця його дитяча безпосередність захоплює мене та дає класні результати. Ми ніби доповнюємо одне одного", - запевнила зірка.

"Ми також часто конфліктуємо під час створення пісень. Пам’ятаю, що коли створювалася пісня "Гість", ми посварились через щось. Міша пішов у сусідню кімнату та почав грати на гітарі, яку нам друг подарував на весілля. Я слухала та не заважала. А потім він зайшов до мене та зіграв куплет, і я зрозуміла, що це все про мене, про те, що я відчувала в той момент життя", - згадала співачка.

На запитання про те, як їй вдається не вигорати та відновлювати ресурс, 34-річна Надя зазначила:

"Я нарешті почала робити собі вихідні, і зрозуміла, наскільки більш наповненою та працездатною стаю, коли відпочину. Навіть за короткий час ти встигаєш оновитися, принести нові ідеї, послухати музику, просто фізично прийти до тями".

"Раз на місяць я працюю над собою з медитаційним коучем, з якою проговорюю свої найбільші страхи, проблеми, і ми намагаємося прибрати їх з моєї голови. Адже ми всі часто самі себе зупиняємо — боїмося, не віримо у власні сили. Я цього намагаюся позбавлятися", - також поділилася виконавиця.

Навіть короткі вихідні здатні поповнити ресурс - упевнена Дорофєєва

"Мене наповнює естетика. Мені важливо бачити красу навколо — це той дофамін, який дає відпочинок мозку та надихає: смачна та красива їжа, красиві картинки в Pinterest, мистецтво, природа. Тим більше у нашій країні так багато гарних місць, прекрасної природи, неймовірних кафе та ресторанів — є великий простір для наповнення та відновлення", - додала Надя.

Нагадаємо, не так давно фото Дорофєєвої було на білборді на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.