Крики фанатів та сюрприз від батьків: як alyona alyona після Євробачення-2024 на київському вокзалі зустріли. Відео

Реперка alyona alyona, яка у дуеті зі співачкою Jerry Heil 11-го травня виборола третє місце на конкурсі Євробачення-2024, повернулася до Києва.

Артистку, яка прибула потягом, на столичному вокзалі зустріли шанувальники, а ще тато з мамою. Їхня поява стала для Олени сюрпризом і розчулила її ледь не до сліз.

Той самий момент, коли alyona alyona помічає на пероні своїх батьків Скріншоти з відео

Зворушливе відео зняла команда лейблу Enko та виклала в Instagram.

Обійми з мамою

На alyona alyona була футболка із закликом врятувати захисників Маріуполя: "Free Azovstal Defenders". У таких футболках члени української делегації на Євробаченні-2024 сфотографувалися під час грандфіналу, кинувши виклик правилам конкурсу стосовно його аполітичності.

До України реперка повернулася сама, бо Jerry Heil тим часом попрямувала до Канн, де в неї має відбутися виступ.

Між іншим, на Євробачення-2024 артистки могли повезти не "Teresa & Maria", а іншу пісню, яка має назву "Подоляночка" ("Get Up"). Jerry Heil та alyona alyona обирали між двома композиціями та до Мальме все ж вирішили їхати з першою. Другу ж запрем'єрили на стримінгових платформах уже після завершення конкурсу.

Як відомо, переможцем цьогорічного пісенного конкурсу стали представник Швейцарії Nemo.