Стало відомо, скільки Україні може коштувати Нацвідбір на Євробачення 2025

6-го листопада Суспільне мовлення оголосило мистецький конкурс для реалізації творчого проєкту "Пісенного конкурсу Євробачення 2025" та оприлюднило сам проєкт.

З нього стало відомо, коли має відбутися фінал Нацвідбору та скільки максимально він може коштувати країні.

Отже, орієнтовна дата трансляції Національного відбору на Євробачення 2025 - 8 лютого наступного року.

Розпочався прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення 2025, яке відбудеться у Швейцарії в травні наступного року Фото з Instagram

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А граничний ліміт витрат на послуги із створення телевізійної версії фіналу Нацвідбору - 10 мільйонів 500 тисяч гривень з урахуванням всіх податків та зборів.

Для участі в конкурсі кандидати мають подати заявки в період з 06 по 26 листопада 2024 року.

Як відомо, цього року музичною продюсеркою проєкту є Тіна Кароль.

Нагадаємо, наступне Євробачення пройде у Базелі. Перший півфінал відбудеться 13-го травня, другий - 15-го, а грандфінал заплановано на 17 травня.