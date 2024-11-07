Стало відомо, скільки Україні може коштувати Нацвідбір на Євробачення 2025
6-го листопада Суспільне мовлення оголосило мистецький конкурс для реалізації творчого проєкту "Пісенного конкурсу Євробачення 2025" та оприлюднило сам проєкт.
З нього стало відомо, коли має відбутися фінал Нацвідбору та скільки максимально він може коштувати країні.
Отже, орієнтовна дата трансляції Національного відбору на Євробачення 2025 - 8 лютого наступного року.
А граничний ліміт витрат на послуги із створення телевізійної версії фіналу Нацвідбору - 10 мільйонів 500 тисяч гривень з урахуванням всіх податків та зборів.
Для участі в конкурсі кандидати мають подати заявки в період з 06 по 26 листопада 2024 року.
Як відомо, цього року музичною продюсеркою проєкту є Тіна Кароль.
Нагадаємо, наступне Євробачення пройде у Базелі. Перший півфінал відбудеться 13-го травня, другий - 15-го, а грандфінал заплановано на 17 травня.
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