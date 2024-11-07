"Сила землі" і сталеві квіти: як виглядає 5-кілограмовий національний костюм для "Міс Всесвіт"-2024. Фото

Тамара Кудрявченко 7 листопада, 11:30

Національний комітет конкурсу "Міс Всесвіт Україна" показав, як виглядає національний костюм, у якому Аліна Пономаренко вийде під час у шоу національних костюмів 14 листопада 2024 року в Мексиці в рамках "Міс Всесвіт" - 2024.

Вбрання під назвою "Сила землі" символізує святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка й оберігає Україну.

Міс Всесвіт Україна-2024 Аліна Пономаренко

Аліна Пономаренко вже готова до шоу національних костюмів на "Міс Всесвіт"-2024

Фото пресслужби

Основа костюму - металізована срібна штучна шкіра. Комбінезон – це принтований біфлекс у квітковому авторському принті, розшитий шовковими мініпелюстками квітів, а також бісер, квіткові паєтки і стрази. Спідниця пошита з шовкової органзи.


Міс Аліна Пономаренко

Квітка маку на грудях – символ того, якою дорогою ціною дається нам захист нашої країни. У літературі та піснях квітка маку символізувала кров козака, який героїчно загинув, боронячи Україну.

Волосся Аліни прикрашатимуть сталеві квіти, що символізують міни. Війна в Україні залишить по собі багато таких "квітів", тому про безпеку українців варто замислюватись вже зараз.

Національний костюм Сила землі

Національний костюм - справжній витвір мистецтва

Костюм створювався понад два тижні майстрами в Україні. Вага вбрання – близько 5 кілограмів. У розробці та створенні костюма брала участь велика команда МÜ production: конструктори, кравчині, майстри по роботі зі шкірою, декоратори, ілюстратор тощо.

Нагадаємо, фінал конкурсу "Міс Всесвіт"-2024 відбудеться 16-го листопада в Мексиці. Україну на ньому представить 20-річна модель з юридичною освітою з Одеси.

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