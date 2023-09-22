Стала відома причина смерті 25-річного актора "Ейфорії" Енгуса Клауда

Марія Ткаченко 22 вересня, 13:00

Американський актор Енгус Клауд, який раптово пішов із життя 31-го липня, помер від ненавмисного передозування наркотичними речовинами.

Таким став офіційний висновок експертизи, про що повідомив місцевий офіс коронера, пише Daily Mail.

Енгуса не стало в віці 25 років

Енгуса не стало в віці 25 років

Фото Getty Images

"Енгус Клауд помер від летального поєднання фентанілу, кокаїну, метамфетаміну та інших речовин, що визначено як випадкове передозування", - говориться в заяві.


"Енгус зазнав гострої інтоксикації внаслідок поєднання препаратів, серед яких також був бензодіазепін", - додали представники офісу коронера.

Нагадаємо, Клауд дуже тяжко переживав смерть батька та, зі слів наближеного до сім'ї інформатора, мав суїцидальні думки.

Як відомо, експерти поки не знайшли розгадку щодо причини загадкової смерті співачки Шинейд О'Коннор, що настала 26-го липня.

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