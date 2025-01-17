"10 щасливих років": Стівен Фрай у річницю весілля опублікував рідкісне фото з коханим

Британський письменник та актор Стівен Фрай і його чоловік Елліотт Спенсер 17-го січня святкують десяту річницю свого шлюбу.

З нагоди круглої дати 67-річний Стівен у Instagram опублікував рідкісний кадр, де вони з коханим удвох. Як зазначає Daily Mail, востаннє Фрай та Спенсер, які прагнуть зберегти приватність своїх стосунків, показувалися разом на фото аж шість років тому.

"Десять щасливих років від дня, коли ми поєдналися у шлюбі. Я щасливчик", - зізнався Стівен.

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Фото, вочевидь, було зроблене в день весілля Стівена та Елліотта

Як відомо, Елліотту 36 років. Він комік, письменник та фотограф. Вони з Фраєм познайомилися в 2014-му році, а за рік побралися, причому від моменту освідчення до скромної церемонії одруження минуло лише 2 тижні.

Стівен якось розказував, як робив коханому пропозицію. Було це в ресторані. Поки Спенсер відійшов у туалет, актор тихцем надів обручку його на виделку, щоби бойфренд побачив її, як почне їсти, пише People.

"Звісно, він повернувся і почав теревенити і гратися виделкою, а я думав: "Заради Бога, поглянь на виделку" - ти ж навіть не дивишся на ту виделку, еге - і я подумав: "Він її підніме і обручка полетить он тій леді в суп..."", - пригадував Фрай.

На щастя, такого не трапилося і освідчення вийшло гарним і зворушливим до сліз.

Фрай уже 10 років щасливо одружений

Що до 30-річної різниці в віці, то Стівен жартує на цю тему, мовляв, постійно забуває, в чий вона бік.

"Мені байдуже, що можуть подумати люди, Стівен - кохання мого життя, світло мого життя", - сказав якось Елліотт.

У 2015-му році Фрай говорив, що вони з чоловіком не збираються баритися з появою дітей. Імовірно, відкласти це чоловіків змусило онкологічне захворювання Стівена. У 2018-му актор розповів, що поборов рак простати.

Нагадаємо, в 2023-му році Стівен Фрай приїздив до Києва і не приховував, що українці його вразили.



