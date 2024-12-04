Повернення "сукні помсти": племінниці принцеси Діани відтворили її легендарний лук. Фото

Діана Спенсер стала тією дівчиною, котрій, після низки яскравих романів принца Чарльза, вдалося підкорити його серце та дійти з ним до вівтаря у 1981-му році. Але щасливим цей союз не став Фото Getty Images

Племінниці принцеси Вельської Діани, Елайза та Амелія Спенсери були ще зовсім маленькі, коли вона загинула в автокатастрофі в 1997-му. Проте почуття стилю леді Ді дівчата, схоже, успадкували.

Днями близнючки, світські левиці та моделі зявилися на 2024 British Fashion Awards - і вразили всіх своїми луками.

Про це пише The Mirror.

Реклама:

Скоординовані між собою образи 32-річних Амелії та Елайзи були лаконічні та вишукані: чорні максісукні та діаманти. І не могли не викликати в шанувальників королівської родини Великої Британії асоціації з "сукнею помсти" принцеси Діани.

Амелія (ліворуч) та Елайза (праворуч) - доньки молодшого брата Діани, графа Чарльза Спенсера Фото Getty Images

Як відомо, в зухвалому чорному платті від дизайнерки Крістіани Стамболян принцеса Вельська з'явилася на публіці в день, коли принц Чарльз публічно зізнався в подружній зраді.

Як пише Daily Mail, сукню, ще не знаючи, що вона стане "сукнею помсти", Діана замовила за декілька років до того, і вона чекала особливої нагоди.

Подейкують, у день виходу резонансного інтерв'ю Чарльза леді Ді насправді мала намір іти на урочистий захід до Serpentine Gallery у Лондоні в іншому вбранні, від Valentino. Але різко передумала, коли про це наперед дізналася праса - буцімто від самого дизайнера, котрому не терпілося похвалитися.

Племінниці надихнулися образом леді Ді? Фото Getty Images

Нагадаємо, колишній секретар принцеси Діани нещодавно розповів, кого з представниць королівської сім'ї він зараз вважає найбільшою надією корони.

Як відомо, в луках чинної принцеси Вельської, Кейт Міддлтон неодноразово бачили відсилки до культових образів її покійної свекрухи.







