Повернення "сукні помсти": племінниці принцеси Діани відтворили її легендарний лук. Фото
Племінниці принцеси Вельської Діани, Елайза та Амелія Спенсери були ще зовсім маленькі, коли вона загинула в автокатастрофі в 1997-му. Проте почуття стилю леді Ді дівчата, схоже, успадкували.
Днями близнючки, світські левиці та моделі зявилися на 2024 British Fashion Awards - і вразили всіх своїми луками.
Про це пише The Mirror.
Скоординовані між собою образи 32-річних Амелії та Елайзи були лаконічні та вишукані: чорні максісукні та діаманти. І не могли не викликати в шанувальників королівської родини Великої Британії асоціації з "сукнею помсти" принцеси Діани.
Як відомо, в зухвалому чорному платті від дизайнерки Крістіани Стамболян принцеса Вельська з'явилася на публіці в день, коли принц Чарльз публічно зізнався в подружній зраді.
Як пише Daily Mail, сукню, ще не знаючи, що вона стане "сукнею помсти", Діана замовила за декілька років до того, і вона чекала особливої нагоди.
Подейкують, у день виходу резонансного інтерв'ю Чарльза леді Ді насправді мала намір іти на урочистий захід до Serpentine Gallery у Лондоні в іншому вбранні, від Valentino. Але різко передумала, коли про це наперед дізналася праса - буцімто від самого дизайнера, котрому не терпілося похвалитися.
Нагадаємо, колишній секретар принцеси Діани нещодавно розповів, кого з представниць королівської сім'ї він зараз вважає найбільшою надією корони.
Як відомо, в луках чинної принцеси Вельської, Кейт Міддлтон неодноразово бачили відсилки до культових образів її покійної свекрухи.
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