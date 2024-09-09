Бевза з нагоди 42-річчя показалася в купальнику на нью-йоркському даху. Фото

Засновниця BEVZA красиво зустріла свої 42 Фото з Instagram Бевзи

Дизайнерка Світлана Бевза, якій 9-го вересня виповнилося 42 роки, зробила самій собі символічний подарунок - оригінальне фото на згадку.

"Кожній серйозній дівчині треба принаймні раз у житті здійснити якусь божевільну річ. І ось я, у свій 42-ий день народження, стою в купальнику на даху в центрі Великого яблука", - написала іменинниця в Instagram англійською.

Світлана утнула дещо "божевільне" у Нью-Йорку

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"Почуваюся щасливою з усіма моїми невдачами, перемогами, друзями, ворогами. Почуваюся благословенною з моєю сім'єю. Відчуваю, що мені поталанило з моєю командою. Останні кілька років були справді тяжкими для мене, для всієї моєї батьківщини, але я просто мушу йти далі. Ніколи не здавайтеся, дівчата!", - закликала Світлана.

Нагадаємо, чоловік дизайнерки, 45-річний ексміністр Володимир Омелян раніше привітав кохану половину зворушливим дописом та архівними фото. Як відомо, пара виховує двох спільних дітей: сина Марка і дочку Анну.







