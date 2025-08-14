Татусева рибка: Джанлука Ваккі замилував підводними обіймашками з 4-річною донею. Відео
Італійський бізнесмен і блогер, "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі поділився у Instagram новим відео зі своєю єдиною донькою, 4-річною Блю Джерусалемою.
Тато і мала у басейні підпливли назустріч одне одному та обійнялися.
"Закоханий на все життя", - зізнався 58-річний Джанлука.
"Краса", - прокоментувала відео мама дівчинки, модель Шерон Фонсека.
Нагадаємо, Ваккі змалечку долучав спадкоємицю до своїх видовищних воркаутів.
Як відомо, ТаблоID розказував історію кохання Джанлуки та Шерон, у яких 27-річна різниця у віці.
55-річний Джанлука Ваккі разом з коханою в танці побешкетував на траві. ВІДЕО
"1,2,3... поцілунок": Джанлука Ваккі показав улюблену гру донечки
У 55 - наче парубок: м'язистий Джанлука Ваккі показався на пляжі з нареченою та донькою
"Любов і душевна рівновага": 57-річний Джанлука Ваккі показав, як проводить час з єдиною 4-річною дочкою. Фото