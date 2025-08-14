Татусева рибка: Джанлука Ваккі замилував підводними обіймашками з 4-річною донею. Відео

Італійський бізнесмен і блогер, "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі поділився у Instagram новим відео зі своєю єдиною донькою, 4-річною Блю Джерусалемою.

Тато і мала у басейні підпливли назустріч одне одному та обійнялися.

4-річна Блю Джерусалема вправно плаває під водою

"Закоханий на все життя", - зізнався 58-річний Джанлука.

"Краса", - прокоментувала відео мама дівчинки, модель Шерон Фонсека.

Нагадаємо, Ваккі змалечку долучав спадкоємицю до своїх видовищних воркаутів.

Як відомо, ТаблоID розказував історію кохання Джанлуки та Шерон, у яких 27-річна різниця у віці.