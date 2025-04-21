27-річна різниця у віці та репетиція весілля, якого не було: історія кохання Джанлуки Ваккі і Шерон Фонсеки
Джанлука Ваккі – італійський мільйонер, котрий отримав свої статки від сімейного бізнесу та примножує їх підприємництвом, інвестиціями і блогерством.
Розірвавши стосунки з Джорджією Габріеле та колишньою міс Колумбія Аріадною Гутьєррес, Ваккі врешті зустрів справжнє кохання – венесуельську модель Шерон Фонсеку. Вони разом вже 5 років і виховують спільну дочку Блю Джерусалему.
Шерон на 27 років молодша і є однією з небагатьох, хто знає підприємця таким, яким він є насправді, поза межами вірусних танців і демонстрації розкішного способу життя.
Як Джанлука Ваккі і Шерон Фонсека познайомилися? Чим зачарувала підприємця модель і як складалися їхні стосунки? Про це та інше читайте в матеріалі ТаблоID.
Кохання з першого погляду
Шерон Фонсека і Джанлука Ваккі зустрілися на зйомках музичного кліпу і між ними одразу ж з'явилася іскра. Джанлука не міг відвести погляду від Шерон – так вона його зачарувала.
"Я зайшов до гримерки, бо знімав кліп на одну з моїх пісень, побачив її і мало не врізався у фургон. Я був приголомшений Шерон, повністю зачарований, і в той момент відео, яке я мав зняти, вже не мало значення" – пригадував Ваккі.
Підприємець дуже хотів поговорити з Шерон, проте не міг.
Цікаво, що своєю увагою Ваккі змусив Шерон відчувати себе некомфортно.
"Мені було некомфортно, що він приділяв мені стільки уваги перед усією командою. Я не хотіла створювати враження, що відволікаюся під час зйомки", – згадувала Фонсека.
Джанлука це зрозумів і дочекався закінчення роботи, щоб попросити в неї номер телефону, щоб вони могли краще пізнати одне одного. Відтоді пара більше не розлучалася.
Модель в інтервʼю Hola! описала чоловіка як турботливу, творчу і розумну людину, у якої можна багато чого навчитися як у людському, так і в професійному плані. Мовляв, він являє собою набагато більше, ніж просто образ містера Енджоя (його прізвисько).
Народження доньки
У 2020 році пара стала батьками, Шерон подарувала підприємцю дочку Блю Джерусалему.
Після виписки з пологового, багатій зустрів матір і доньку вдома, влаштувавши їм грандіозну привітальну вечірку: безліч повітряних кульок, солодощі всюди, величезний бант, м'які іграшки, все в рожевих тонах.
До речі, Джанлука під час пологів був присутній увесь процес і, звичайно, записував танці з коханою в інстаграм.
Дівчинка народилася з вродженою патологією – розщепленням піднебіння або "вовчою пащею". У 6 місяців Блю успішно прооперували. Пара не приховувала те, який це був стрес для їх родини, проте це зробило їх ще ближчими.
"Я думаю, що закохалася, коли зустріла його по-справжньому. Джанлука, якого не можна побачити неозброєним оком, є джентльменом з іншої епохи, і це одна з речей, яка найбільше мене в ньому зачарувала. Джан має одне з найбільших і найчутливіших сердець, які я зустрічала у своєму житті. Так, крок за кроком, він підкорив мене, і продовжує робити це щодня, коли я бачу, як він піклується про нашу принцесу", – ділилася Шерон.
Репетиція весілля і уявлення про життя
Цікаво, що Джанлука Ваккі і Шерон Фронсека й досі не одружені. Сам бізнесмен, здається, й досі не дозрів до цього.
"Хоча я вже відчуваю себе одруженим із Шерон, я б хотів, щоб моя донька зростала в традиційній сім'ї, і так, я б одружився насамперед із Шерон. Звісно, потрібно залишити місце для сюрпризу, бо інакше це був би не я. Я маю на увазі, що одного разу я прийду з каблучкою і скажу: "Шерон, ти вийдеш за мене заміж просто зараз?". З іншого боку, я хотів би почекати, поки Блю стане трохи старшою, щоб вона могла бути там і пам'ятати весілля своїх батьків", – розказував Ваккі після народження дочки.
До народження дочки пара записала жартівливе відео з репетицією весіля. На ньому Джанлука стає на коліно та "відкриває" уявну коробочку з кільцем. Шерон погоджується і пара, як і зазвичай, танцює.
В одному інтерв'ю мільйонер зізнавався, що до зустрічі з Шерон і народження Блю думав лише про себе і не вважав, що здатен побудувати родину. Проте дівчата перевернули його життя і уявлення про якість життя і спокій.
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