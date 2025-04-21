27-річна різниця у віці та репетиція весілля, якого не було: історія кохання Джанлуки Ваккі і Шерон Фонсеки

Джанлука Ваккі – італійський мільйонер, котрий отримав свої статки від сімейного бізнесу та примножує їх підприємництвом, інвестиціями і блогерством.

Розірвавши стосунки з Джорджією Габріеле та колишньою міс Колумбія Аріадною Гутьєррес, Ваккі врешті зустрів справжнє кохання – венесуельську модель Шерон Фонсеку. Вони разом вже 5 років і виховують спільну дочку Блю Джерусалему.

Шерон на 27 років молодша і є однією з небагатьох, хто знає підприємця таким, яким він є насправді, поза межами вірусних танців і демонстрації розкішного способу життя.

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Як Джанлука Ваккі і Шерон Фонсека познайомилися? Чим зачарувала підприємця модель і як складалися їхні стосунки? Про це та інше читайте в матеріалі ТаблоID.

Кохання з першого погляду

Шерон Фонсека і Джанлука Ваккі зустрілися на зйомках музичного кліпу і між ними одразу ж з'явилася іскра. Джанлука не міг відвести погляду від Шерон – так вона його зачарувала.

"Я зайшов до гримерки, бо знімав кліп на одну з моїх пісень, побачив її і мало не врізався у фургон. Я був приголомшений Шерон, повністю зачарований, і в той момент відео, яке я мав зняти, вже не мало значення" – пригадував Ваккі.

Підприємець дуже хотів поговорити з Шерон, проте не міг.

Джанлука був вражений красою Шерон Фото з @sylvainvonk

Цікаво, що своєю увагою Ваккі змусив Шерон відчувати себе некомфортно.

"Мені було некомфортно, що він приділяв мені стільки уваги перед усією командою. Я не хотіла створювати враження, що відволікаюся під час зйомки", – згадувала Фонсека.

Джанлука це зрозумів і дочекався закінчення роботи, щоб попросити в неї номер телефону, щоб вони могли краще пізнати одне одного. Відтоді пара більше не розлучалася.

Ось воно - кохання з першого погляду Фото з Instagram

Модель в інтервʼю Hola! описала чоловіка як турботливу, творчу і розумну людину, у якої можна багато чого навчитися як у людському, так і в професійному плані. Мовляв, він являє собою набагато більше, ніж просто образ містера Енджоя (його прізвисько).

Народження доньки

У 2020 році пара стала батьками, Шерон подарувала підприємцю дочку Блю Джерусалему.

Дочка підприємця носить символічне імʼя Фото Hola!

Після виписки з пологового, багатій зустрів матір і доньку вдома, влаштувавши їм грандіозну привітальну вечірку: безліч повітряних кульок, солодощі всюди, величезний бант, м'які іграшки, все в рожевих тонах.

До речі, Джанлука під час пологів був присутній увесь процес і, звичайно, записував танці з коханою в інстаграм.

Дівчинка народилася з вродженою патологією – розщепленням піднебіння або "вовчою пащею". У 6 місяців Блю успішно прооперували. Пара не приховувала те, який це був стрес для їх родини, проте це зробило їх ще ближчими.

Ваккі був поряд Фото Hola!

"Я думаю, що закохалася, коли зустріла його по-справжньому. Джанлука, якого не можна побачити неозброєним оком, є джентльменом з іншої епохи, і це одна з речей, яка найбільше мене в ньому зачарувала. Джан має одне з найбільших і найчутливіших сердець, які я зустрічала у своєму житті. Так, крок за кроком, він підкорив мене, і продовжує робити це щодня, коли я бачу, як він піклується про нашу принцесу", – ділилася Шерон.

З часом стосунки стали міцніше Фото @juanmoore

Репетиція весілля і уявлення про життя

Цікаво, що Джанлука Ваккі і Шерон Фронсека й досі не одружені. Сам бізнесмен, здається, й досі не дозрів до цього.

"Хоча я вже відчуваю себе одруженим із Шерон, я б хотів, щоб моя донька зростала в традиційній сім'ї, і так, я б одружився насамперед із Шерон. Звісно, потрібно залишити місце для сюрпризу, бо інакше це був би не я. Я маю на увазі, що одного разу я прийду з каблучкою і скажу: "Шерон, ти вийдеш за мене заміж просто зараз?". З іншого боку, я хотів би почекати, поки Блю стане трохи старшою, щоб вона могла бути там і пам'ятати весілля своїх батьків", – розказував Ваккі після народження дочки.

Ваккі чекає на слушний момент Фото з Instagram

До народження дочки пара записала жартівливе відео з репетицією весіля. На ньому Джанлука стає на коліно та "відкриває" уявну коробочку з кільцем. Шерон погоджується і пара, як і зазвичай, танцює.

В одному інтерв'ю мільйонер зізнавався, що до зустрічі з Шерон і народження Блю думав лише про себе і не вважав, що здатен побудувати родину. Проте дівчата перевернули його життя і уявлення про якість життя і спокій.

Хоч Шерон і змінила життя Джанлуки, проте ще не стала офіційною дружиною Фото з Instagram

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