Наймиліша гантелька: Джанлука Ваккі показав свій воркаут із 1-річною донькою. ВІДЕО
П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:15
"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі є фанатом спорту, завдяки чому у свої 54 роки може похвалитися парубоцькою фізичною формою. Схоже, татків приклад надихнув і його донечку, 1-річну Блю Джерусалему.
Зворушливе відео їхнього тандем-воркауту Джанлука виклав у Instagram.
"Сьогодні ми захотіли лишитися з татком", - пояснив він.
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Нагадаємо, Блю, перша дитина Ваккі та його нареченої Шерон Фонсеки, народилася з патологією - в дівчинки була так звана "вовча паща". У віці 6 місяців крихітку прооперували.
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