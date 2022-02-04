Наймиліша гантелька: Джанлука Ваккі показав свій воркаут із 1-річною донькою. ВІДЕО

"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі є фанатом спорту, завдяки чому у свої 54 роки може похвалитися парубоцькою фізичною формою. Схоже, татків приклад надихнув і його донечку, 1-річну Блю Джерусалему.

Зворушливе відео їхнього тандем-воркауту Джанлука виклав у Instagram.

Здається, Блю подобається

"Сьогодні ми захотіли лишитися з татком", - пояснив він.

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Нагадаємо, Блю, перша дитина Ваккі та його нареченої Шерон Фонсеки, народилася з патологією - в дівчинки була так звана "вовча паща". У віці 6 місяців крихітку прооперували.

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