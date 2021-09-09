"Відчуваю любов і щастя": Влад Яма показався на сімейному відпочинку, де його жінка знайшла "Мальдіви"
Хореограф Влад Яма, який цього літа відпочивав у Греції, вирішив приділити увагу й українським курортам, гайнувши на Бірючий острів із сім'єю. Окрім дружини Ліліани та сина Леона в подорож вирушили й Владові батьки.
Розчулений Яма написав про щастя, яке відчуває, в своєму Instagram.
"Років 10 тому я мріяв про бусік, саме такий, як на фото. І не тільки про нього… Ще про 4-х дітей і поїздки в Крим кожного літа. Ну що ж, син поки що один(але час і плани на майбутнє є), Крим став занадто далеким, але наша морська подорож в самому розпалі. І поки кохана готує "Болоньєзе", я дивлюся на своїх батьків, малого і відчуваю любов і щастя. Намагаюся запам‘ятати ці секунди назавжди", - поділився чоловік.
"Я дуже багатий. В мене є Сім‘я", - зізнався він.
Лілі ж мальовнича коса нагадала Мальдіви. Жінка не втрималася від невеличкої фотосесії в стильному пляжному луці.
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Нагадаємо, первісткові пари в грудні виповниться шість.
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