"Відчуваю любов і щастя": Влад Яма показався на сімейному відпочинку, де його жінка знайшла "Мальдіви"

Хореограф Влад Яма, який цього літа відпочивав у Греції, вирішив приділити увагу й українським курортам, гайнувши на Бірючий острів із сім'єю. Окрім дружини Ліліани та сина Леона в подорож вирушили й Владові батьки.

Розчулений Яма написав про щастя, яке відчуває, в своєму Instagram.

Влад Яма з родиною на Бірючому острові фото з instagram ями

"Років 10 тому я мріяв про бусік, саме такий, як на фото. І не тільки про нього… Ще про 4-х дітей і поїздки в Крим кожного літа. Ну що ж, син поки що один(але час і плани на майбутнє є), Крим став занадто далеким, але наша морська подорож в самому розпалі. І поки кохана готує "Болоньєзе", я дивлюся на своїх батьків, малого і відчуваю любов і щастя. Намагаюся запам‘ятати ці секунди назавжди", - поділився чоловік.

Мама Любов і тато Микола теж гайнули за пригодами

"Я дуже багатий. В мене є Сім‘я", - зізнався він.

Сім'я - це Владове багатство

Лілі ж мальовнича коса нагадала Мальдіви. Жінка не втрималася від невеличкої фотосесії в стильному пляжному луці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liliya Yama (@liliya_yama)

Нагадаємо, первісткові пари в грудні виповниться шість.

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