"П*здець якийсь": Tayanna в патчах і піжамі пожалілася на проблеми зі здоров'ям
Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) зізналася, що нездужає і це дуже заважає її творчому процесові.
Звертаючись до своєї хвороби, змучена артистка навіть вжила нецензурні слова, чого зазвичай не робить.
"Хвороба, йди геть вже. За*бала", - зазначила Tayanna в Insta-сторіс, поділившись селфі, на якому сидить набурмосена, в патчах під очима та піжамці.
"Жорстко потріпав мене минулий рік так, що тіло відмовляється працювати вже. І ускладнення саме на горло і ні, і не можу навіть пісні писати. Пиздець якийсь", - констатувала співачка.
Нагадаємо, на Водохреща 40-річна Решетняк обтиралася снігом у Карпатах. Tayanna також займається йогою та моржуванням.
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