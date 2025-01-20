"П*здець якийсь": Tayanna в патчах і піжамі пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) зізналася, що нездужає і це дуже заважає її творчому процесові.

Звертаючись до своєї хвороби, змучена артистка навіть вжила нецензурні слова, чого зазвичай не робить.

"Хвороба, йди геть вже. За*бала", - зазначила Tayanna в Insta-сторіс, поділившись селфі, на якому сидить набурмосена, в патчах під очима та піжамці.

Реклама:

"Жорстко потріпав мене минулий рік так, що тіло відмовляється працювати вже. І ускладнення саме на горло і ні, і не можу навіть пісні писати. Пиздець якийсь", - констатувала співачка.

Початок 2025-го року Тетяні дещо зіпсувала хвороба Фото з Instagram Tayanna

Нагадаємо, на Водохреща 40-річна Решетняк обтиралася снігом у Карпатах. Tayanna також займається йогою та моржуванням.











