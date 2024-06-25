Tayanna у гіпнотичному відео показала своє мейкап-перетворення

Фото Євгенія Лісового з Instagram Tayanna

Cлідом за її колегами Іриною Білик та Олею Цибульською співачка Tayanna стала зірковою моделлю для відомого візажиста Єгора Андрюшина.

Процес її перетворення вони зняли для Instagram.

Коментатори не лише хвалять результат, а і роблять компліменти природній зовнішності 39-річної Тетяни, яка не підкорилася трендам і не збільшила собі губи тощо.

Нагадаємо, нещодавно Tayanna розказала ТаблоID про свої б'юті-правила та улюблену косметику.