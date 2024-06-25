Tayanna у гіпнотичному відео показала своє мейкап-перетворення
Cлідом за її колегами Іриною Білик та Олею Цибульською співачка Tayanna стала зірковою моделлю для відомого візажиста Єгора Андрюшина.
Процес її перетворення вони зняли для Instagram.
Коментатори не лише хвалять результат, а і роблять компліменти природній зовнішності 39-річної Тетяни, яка не підкорилася трендам і не збільшила собі губи тощо.
Нагадаємо, нещодавно Tayanna розказала ТаблоID про свої б'юті-правила та улюблену косметику.
Читайте також:
39-річна Tayanna топлес заговорила про вікові зміни та показала тренування зі штангою. Фото
"Почуття народилися": Tayanna про нового чоловіка у своєму житті, хто подарував їй землю на Балі та які гроші екс дає на сина
Tayanna в обтислому кетс'юті та чоботах замріяно осідлала байк. Фото
Приєднуйтесь до дискусії